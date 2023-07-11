Mustafa Sandal'ın kendisini küçümseyen rapçi Uzi'ye verdiği cevap sosyal medyayı salladı

Editör: Özlem KIRAL

Senin Uğruna, Umrumda Değil, Arasan da, Krvn, Makina gibi şarkılarla popüler olan rap sanatçısı Uzi ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile atıştı. Sosyal medyanın gündemine oturan konu Uzi'nin Ağrı konserini iptal etmesiyle başladı.

Ünlü şarkıcının Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edildi.

Uzi'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşıma göre kendisi ekonomik sınıf uçak biletlerini de kabul ettiğini ancak ön grup olarak sahneye alınacak olduğunu ve Mustafa Sandal'ın en son sahne alacağını bu yüzden konseri iptal ettiklerini bildirdi. Daha sonra Mustafa Sandal'ı küçümseyecek nitelikte bir paylaşımda bulundu.

Yapılan iddiaların ardından "Uzi'nin hiçbir sanatçının altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığı" açıklaması yapıldı.

Bu paylaşımın ardından Mustafa Sandal'dan yanıt gecikmedi.

Mustafa Sandal paylaşımında, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de... Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.