Mustafa Sandal'ın kendisini küçümseyen rapçi Uzi'ye verdiği cevap sosyal medyayı salladı

Ünlü rap sanatçısı Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edildi. Kendisine cevap hakkı doğan Uzi ve ekibi tarafından "Uzi'nin hiçbir sanatçının altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığı" açıklaması yapıldı. Festivalde yer alan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan bomba yanıt gecikmedi.

Mustafa Sandal'ın kendisini küçümseyen rapçi Uzi'ye verdiği cevap sosyal medyayı salladı

Editör: Özlem KIRAL

Senin Uğruna, Umrumda Değil, Arasan da, Krvn, Makina gibi şarkılarla popüler olan rap sanatçısı Uzi ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile atıştı. Sosyal medyanın gündemine oturan konu Uzi'nin Ağrı konserini iptal etmesiyle başladı.

uzi-ile-mustafa-sandal-arasinda-konser-atismasi-c5938168.jpg

Ünlü şarkıcının Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edildi.

Uzi'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşıma göre kendisi ekonomik sınıf uçak biletlerini de kabul ettiğini ancak ön grup olarak sahneye alınacak olduğunu ve Mustafa Sandal'ın en son sahne alacağını bu yüzden konseri iptal ettiklerini bildirdi. Daha sonra Mustafa Sandal'ı küçümseyecek nitelikte bir paylaşımda bulundu.

640xauto-h7vi.jpg

Yapılan iddiaların ardından "Uzi'nin hiçbir sanatçının altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığı" açıklaması yapıldı.

Bu paylaşımın ardından Mustafa Sandal'dan yanıt gecikmedi.

Mustafa Sandal paylaşımında, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de... Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

640xauto-1-3iie.jpg

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
AKP'nin kalesinde ekmeğe dev zam Ekonomi
AKP'nin kalesinde ekmeğe dev zam
Tatula bitkisi neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Tatula bitkisi neye iyi geliyor?
Onur Tuna'nın yeni dizisi belli oldu Magazin
Onur Tuna'nın yeni dizisi belli oldu
Emniyet müdürü gitti. Çete yakalandı. Çetenin başındaki isim Soylu’nun halasının oğlu Siyaset
Emniyet müdürü gitti. Çete yakalandı. Çetenin başındaki isim Soylu’nun halasının oğlu
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 zanlıya yönelik şafak operasyonu Güncel
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 zanlıya yönelik şafak operasyonu
Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem
Taliban'dan İsveç'e veto Dünya
Taliban'dan İsveç'e veto