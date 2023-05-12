Görevdeki Kuvvet Komutanı'ndan seçim yorumu: Milli iradeye saygı duyarız Anayasaya bağlı kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından yaptığı, "Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız.” paylaşımı sonrası TSK cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi.



Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, Halk TV canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, emekli bir askerin sınıf arkadaşı olan görevdeki bir kuvvet komutanıyla yaptığı konuşmayı aktardı. Görevdeki bir Kuvvet Komutanı, milli iradeye saygı duyacaklarını ve Anayasaya bağlılıktan çıkmayacaklarını kaydetti.



GÖREVDEKİ KUVVET KOMUTANI: MİLLİ İRADEYE SAYGI DUYARIZ, ANAYASAYA BAĞLI KALIRIZ

Terkoğlu şunları söyledi:



"Emekli bir asker, biliyorsunuz sınıf arkadaşlarıyla da görüşüyorlar. Görüştüğü sınıf arkadaşı bir Kuvvet Komutanı ile diyaloğunu bana yazdı. Şunu sormuş, emekli asker: '15 Mayıs sabahı seçim sonucunda iktidar değişirse ne yaparsınız?'



Kuvvet Komutanı, ‘Ne sonuç çıkarsa çıksın saygı duyarız. Milli iradeye saygı duyarız’ yanıtı vermiş.



Emekli asker, 'Siz milli iradeye saygı duysanız dahi sizi Anayasaya aykırı bir şeye zorlanırsanız ne olur?' diye sormuş.



Kuvvet Komutanı 'Yeminim ve anayasaya bağlılığım noktasında kalmakta ısrar ederim. Buna bağlı kalmak için direnirim.' yanıtını vermiş."



ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz." ifadelerini kullandı.



Sadece proje geliştirdiklerini, eser ürettiklerini, gönül siyaseti ve gönülleri kazanma siyaseti yaptıklarını aktaran Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:



"Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik. Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık. İnşallah 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız."



Erdoğan, paylaşımının sonunda ise "Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerine yer verdi.