Kılıçdaroğlu'na oy verecek olan AKP'li üst düzey kişi kim? Ünlü bir yazarı arayıp Erdoğan'ın gerçek oy oranını da açıkladı

14 Mayıs 2023'te yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine artık 2 gün kaldı. 9 Mayıs’ta yurt dışında oy verme işlemi sona erdi. Seçim propaganda süreci de yarın saat 18.00 itibarıyla sona erecek. 64 milyon 113 bin 941 kişi 14 Mayıs Pazar günü sandıklara giderek oylarını kullanacak. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

Gazeteci Deniz Zeyrek de seçime 48 saat kala dikkat çeken bir bilgiyi bugünkü köşesinde paylaştı. Zeyrek son günlerde kendisini telefonla arayarak son durumu ve anket sonuçlarına ilişkin görüşünü anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Zeyrek önceki gün AK Parti'de milletvekilliği, TBMM'de komisyon başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın saygı duyduğu, görüştüğü bir ismin kendisini aradığını açıkladı.

Arayan AKP’li bu önemli ismin Erzurum’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim otobüsüne yapılan saldırıya öfkelendirdiğini belirtti. Zeyrek adını açıklamadığı AKP’li ismin Türkiye'de siyaset tarihinde böyle bir dönem görmediğini söylediğini, Erdoğan'ın mitinglerinde gösterdiği montaj videolarına da kızdığına dikkat çekti.

Konuşmada araya girdiğini söyleyen Zeyrek, “Bunlara bu kadar kızmışsınız, peki siz kime oy vereceksiniz?” sorusunu yönelttiğini vurgulayarak, “Tabii ki Kemal Bey'e” deyince kendisinde bir sessizlik olduğunu “Gerçekten mi” diyerek şaşkınlık içeren bir soruyla karşılık verdiğini yazdı.

Zeyrek AKP’li bu önemli ismin “Tabi ki” diyerek “Kemal Bey, dürüst adam. Her şeyi söyleyebilirsiniz ama dürüstlüğüne söz edemezsiniz. Ayrıca saygılı biri. Tayyip Bey'in bu hali mi Kemal Bey mi derseniz Kemal Bey derim.” sözlerine devam ettiğini bildirdi.

Zeyrek konuşmanın devamını şöyle aktardı.

Bu açıklamasının ardından bana sordu: “Sen nasıl görüyorsun? Kim alır?” Ben, “Gördüğüm anketlere bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50'nin biraz üzerinde ilk turda alır. Erdoğan yüzde 43-44 civarında oy alır” dedim. “Yok efendim” dedi. Ben Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair tespitime itiraz ediyor sandım ama O, Erdoğan için söylediğim rakama itiraz ediyormuş: “Siz göremiyorsunuz. Bizim mahallede kopuş büyük. Tayyip Bey o kadar da oy alamayacak.”