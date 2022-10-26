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Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da bulunan görme engelli okulunda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:40
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Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti

Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
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Doğu Afrika ülkesi Uganda'daki okul yangınında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Luke Owoyesigire, başkent Kampala'ya yakın bir bölgedeki okulda yangın çıktığını açıkladı. Yangında aralarında çocukların da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Owoyesigire, ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kampala'da 2008'deki okul yangınında 19 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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