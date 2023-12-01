Görme sorununa faydalı ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Görme zafiyetine faydalı olan güvey otu dikkat kaçmadı.

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDİR?

Göz tembelliği, tıbbi terimiyle ambliyopi, çocukluk döneminde gelişen ve gözlerden birinin normal görme işlevini yerine getirememesi durumudur. Göz tembelliği, görme sisteminin beynin bir gözden aldığı sinyalleri diğer gözün sinyalleriyle birleştirerek oluşturduğu görüntüyü etkileyebilir.

Göz tembelliği, gözlerden birinin görmesi zayıf olduğunda ortaya çıkar ve genellikle çocukluk döneminde görülür. Bu durum, her iki gözün de aynı seviyede görme kabiliyetine sahip olmamasından kaynaklanır. Göz tembelliği olan kişilerde, beyin sağlıklı gözün sinyallerini diğer gözün sinyallerine tercih edebilir, bu da zayıf gözün daha da kötüleşmesine ve tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına neden olabilir

GÜVEY OTU NASIL KULANILIR?

İçten ve dıştan uygulanır.

Çay: 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitkiye 150 ml kaynar su eklenir, 2-4 dk demlenip süzülür.

Sıcak olarak içilir. Çayı fazla demlendiğinde çok acılaşır.

Çayı 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitki

150 ml soğuk suda 12-18 saat demlendirilerek de yapılabilir.