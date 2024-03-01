Göz sorunlarına iyi gelen çiçek ortaya çıktı

Erhan Songür
Göz sorunlarına iyi gelen çiçek ortaya çıktı
Bulanık görme, gözdeki aşırı sulanma gibi göz sorunlara iyi gelen krizantem çiçeğinin faydaları dikkat çekti.

Doğal ürünler popülerleştikçe, şifalı bitkiler de insanların dikkatini çekiyor.

Ancak, bu bitkilerin sağlığımıza nasıl katkıda bulunduğunu bilmeden önce bir doktora başvurmak çok önemli.

Krizantem çiçeği sadece güzel ve renkli çiçekleriyle dekoratif bir bitki olarak değil, aynı zamanda sağlık açısından yararlı bir bitki olarak da bilinir.

İşte krizantem çiçeğinin faydalarından bazıları…

- İdrar yollarını temizler ve idrar akışını artırır.

- Baş dönmesi ve sersemlik gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

- Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını destekler.

- Göz sağlığını korur ve görme bozuklukları, göz yaşarması gibi problemleri giderir.

- Terleme ile vücuttaki toksinleri atar.

- Çay şeklinde içildiğinde veya cilde uygulandığında cilt hastalıklarına karşı faydalıdır.

- Böcek kovucu olarak da kullanılan bir bitkidir.

Krizantem çayı nasıl yapılır?

Krizantem çayı yapmak çok basittir.

Kendi yetiştirdiğiniz krizantemleri güneşte kurutabilir veya kurumuş krizantem satın alabilirsiniz.

Bir bardak kaynar suya, 3 adet kurumuş çiçek koyun ve demlenmesini bekleyin.

5 dakika sonra çayı süzün ve bal ile lezzetlendirin.

Önemli not: Kronik hastalığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar, hamileler, emziren anneler ve alerjisi olan kişiler, krizantem çayı içmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

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