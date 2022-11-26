Göztepeli Yılmaz Özdil Ali Koç'a açık mesaj verdi

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olmasını talep etti.



Başkan Ali Koç, bu talebin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



“1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100’üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023’de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz.”



Koç’un sözlerinin ardından Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından “Kadıköy’de yaşayan Göztepeli bir yurttaş olarak, Ali Koç’a yürekten teşekkür ediyorum, Türk futbolunda böyle bir başkan olduğu için onur duyuyoruz.” paylaşımı yaptı.







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