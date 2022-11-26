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Göztepeli Yılmaz Özdil Ali Koç'a açık mesaj verdi

Fenerbahçe’de stadyum isminin Atatürk olarak değiştirilmesi talebine başkan Ali Koç'un destek çıkmasının ardından usta gazeteci Yılmaz Özdil, Twitter hesabından Koç’a seslendi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:44
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Göztepeli Yılmaz Özdil Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a açık mesaj verdi

Göztepeli Yılmaz Özdil Ali Koç'a açık mesaj verdi
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1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olmasını talep etti.

Başkan Ali Koç, bu talebin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100’üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023’de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz.”

Koç’un sözlerinin ardından Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından “Kadıköy’de yaşayan Göztepeli bir yurttaş olarak, Ali Koç’a yürekten teşekkür ediyorum, Türk futbolunda böyle bir başkan olduğu için onur duyuyoruz.” paylaşımı yaptı.


 

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Çarşı grubu
26.11.2022 15:06
Bizim stadımız zaaten İnönü idi .neden değişti yeniden geri geldin  
 
zekai dede
26.11.2022 15:06
BJK lıyım ana ben de Ali Koç gibi bir başkanı olduğu için kıskanıyorum doğrusu  
 
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