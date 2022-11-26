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Atatürk Stadı önerisinde Ali Koç'a üzücü haber geldi

Fenerbahçe'de, Ülker Stadı'nın Atatürk Stadı'na çevrilmesi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:16
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Fenerbahçe'de, Ülker Stadı'nın Atatürk Stadı'na çevrilmesi konusunda yeni gelişme

Atatürk Stadı önerisinde Ali Koç'a üzücü haber geldi
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Fenerbahçe'de, Ülker Stadı'nın Atatürk Stadı'na çevrilmesi konusu konuşulurken, "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği" bir ilde sadece tek bir tesise "Atatürk" ismi verilmesine izin veriyor. Şu anda da İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı bulunuyor.

7. MADDE NE DİYOR?

Fenerbahçe’de, Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin isminin “Atatürk Stadı”na çevrilmesi önerisi, büyük heyecan yarattı ve camiadan destek buldu. Ancak sarı-lacivertlilerin önünde bu konuda önemli bir mevzuat engeli bulunuyor. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Tesislere Ad Verme Yönetmeliği”nin 7. Maddesi’nde, “Ad verme ile ilgili yasaklar” bölümü bulunuyor.

İŞTE O İFADELER:

1-) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk’e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.

2-) Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk’e ilişkin adlar verilebilir.

İstanbul’da, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın varlığı, bu yönetmelik nedeniyle Fenerbahçe’nin elini, kolunu bağlıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim ilk olarak bu mevzuatı aşmak için çalışma yapacak.

Bunun dışında Fenerbahçe, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle de bir görüşme yaparak gerekli izni almaya çalışacak. Stadın adının değişebilmesi için, genel kurul veya yönetim kurulu kararı da yeterli olmayacak. Yine mevcut yönetmeliğe göre, “Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan tesislere verilecek adlar ile Genel Müdürlük mülkiyetinde veya kullanımında olup kulüplere, diğer kurum ve kuruluşlara devredilen, kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen gençlik ve spor tesislerinin adları Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile verilebilir ve değiştirilebilir” maddesi bulunuyor.

 

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