Gram altında tarihi rekor. Altındaki yükseliş durdurlamıyor

Gram altın tüm zamanların zirvesinde...Ons altın uçtu, gram altın tutulamıyor. Tüm zamanların rekoru kırıldı.

Ons altın 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doları test etti. Gram altında ise yeni rekor geldi. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu. 27 Kasım 2023 altın fiyatlar.

Gram altın spot piyasada sabah saatlerinde 1894 liraya kadar yükseldi. Gram altının bu spot piyasa fiyatıydı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 1872 liradan işlem gördü. Bu fiyat bile tüm zamanların yeni rekoruydu.

Ons altın, Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesinin etkisiyle bu sabah 2018,14 dolara kadar yükseldi.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURIYET ALTINI NE KADAR OLDU? İŞTE FİYATLAR

ONS ALTIN......................................2012 DOLAR

GRAM ALTIN...................................1.872 TL

ÇEYREK...........................................3.097 TL

CUMHURİYET ALTINI......................12.746 TL

REŞAT ALTINI..................................12.805 TL