Selçuk Geçer dolarda çıkacak yangını açıkladı. Herkes koşa koşa döviz bürolarına akın edecek

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar hakkında yeni tahminlerde bulundu. Doların ulaşacağı seviyeyi açıklayan Geçer, enflasyona göre 60 ila 65 TL arasına çıkabileceğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Selçuk Geçer dolarda çıkacak yangını açıkladı. Herkes koşa koşa döviz bürolarına akın edecek

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların ulaşacağı rakama dair çarpıcı tahminlerde bulundu. Bir YouTube programında konuşan ve doların 60 ila 65 TL arasında olacağını belirten Geçer, ancak enflasyon etkisiyle muhtemelen 45 lira civarında tutulacağını iddia etti. Doların seyri üzerine yapılan bu tahmin, finans dünyasında geniş bir yankı uyandırdı.

“DOLARDA 60 TL ÜZERİNİ BEKLİYORUM”

Selçuk Geçer ise programda büyük bir tahminde bulundu. Geçer, ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer’in ‘Dolarda tahminin ne?’ şeklindeki soruya ‘Doları 60'ın üzerini bekliyorum. Enflasyona göre 60 ila 65 aralığı diyorum. Ama muhtemelen 45 lira civarında tutacaklar.’ cevabını verdi.

“BİTCOİN'İN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU ZORLAYACAK”

İçer, Bitcoin ile ilgili ise şunları söyledi:

"Benim temel iki tane argüman vardı. Bir FED gevşeyebilir ve 318 bin ila 600 bin doları bitcoin bulabilirdi. Ama ben şunu görüyorum ki Bitcoin tüm zamanların en yükseğini tekrar zorlayacak. 2024 yılında Dolayısıyla o da mevcut bulunduğu yerden kabaca iki katı anlamına geliyor. 2024 için sadece Bitcoin oraya giderse Ethereum'un 4 bin 4 bin 200 doları bulur."

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