Küresel eşitsizlik uçurumu büyüyor

Dünya yaklaşık 10 yıl içinde ilk dolar trilyonerine sahip olması beklenirken, yoksulluk ise 229 yıl ortadan kaldırılamayacağı öngörüldü.

EN ZENGİN 5 İSİM

Dünya Ekonomik Forumu’yla aynı dönemde yayımlanan Oxfam raporu, gelir eşitsizliklerini ve şirketlerin küresel ölçekteki gücünü net şekilde ortaya koyuyor.

Rapora göre yaklaşık Oxfam, hükümetlere süper zenginlerle toplumun geri kalanı arasındaki uçurumu hızlı ve radikal bir şekilde azaltma çağrısında bulunuyor.

800 milyon işçinin ücretleri enflasyona kaşı erirken ve her bir işçi yaklaşık bir aylık (25 gün) ücretini kaybetti.

Son iki yılda ise milyarderler servetlerini enflasyonist ortamda 3 kat hızlı çıkardı.

OXFAM'IN RAPORUNA GÖRE

* Dünyada en zengin beş kişi (Tesla CEO’su Elon Musk, LVMH’nin patronu Bernard Arnault, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Berkshire Hathaway’in CEO’su Warren Buffett), servetlerini 2020’den bu yana yüzde 114 artırarak 869 milyar dolara yükseltti.

* En tepedeki yüzde 1’lik tüm küresel finansal varlıkların yüzde 43’üne sahip oluyor.

* En zengin yüzde 1’e ait kesim, insanlığın en yoksul üçte ikisinin yaydığı miktarda karbon kirliliği yayıyor.

* En büyük 148 şirketin kârı 3 yılda ortalama yüzde 52 artara, 1.8 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

KADEMELİ SERVET VERGİSİ MODELİ

Oxfam’ın hükümetlere eşitsizlik uçurumunu azaltmak amacıyla sunduğu öneriler arasında, tekelleşmenin önüne geçilmesi ve servet vergisi gibi politikaları içeriyor.