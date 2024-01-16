Küresel eşitsizlik uçurumu büyüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Küresel eşitsizlik uçurumu büyüyor
İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam’ın “Eşitsizlik Ltd.” yayımladığı rapora göre 2020’den bu yana dünyada en zengin beş kişinin serveti iki katına yükselirken, 5 milyar kişi ise daha da yoksullaştı.

Dünya yaklaşık 10 yıl içinde ilk dolar trilyonerine sahip olması beklenirken, yoksulluk ise 229 yıl ortadan kaldırılamayacağı öngörüldü.

EN ZENGİN 5 İSİM

Dünya Ekonomik Forumu’yla aynı dönemde yayımlanan Oxfam raporu, gelir eşitsizliklerini ve şirketlerin küresel ölçekteki gücünü net şekilde ortaya koyuyor.

Rapora göre yaklaşık Oxfam, hükümetlere süper zenginlerle toplumun geri kalanı arasındaki uçurumu hızlı ve radikal bir şekilde azaltma çağrısında bulunuyor.

800 milyon işçinin ücretleri enflasyona kaşı erirken ve her bir işçi yaklaşık bir aylık (25 gün) ücretini kaybetti.

Son iki yılda ise milyarderler servetlerini enflasyonist ortamda 3 kat hızlı çıkardı.

OXFAM'IN RAPORUNA GÖRE

* Dünyada en zengin beş kişi (Tesla CEO’su Elon Musk, LVMH’nin patronu Bernard Arnault, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Berkshire Hathaway’in CEO’su Warren Buffett), servetlerini 2020’den bu yana yüzde 114 artırarak 869 milyar dolara yükseltti.

* En tepedeki yüzde 1’lik tüm küresel finansal varlıkların yüzde 43’üne sahip oluyor.

* En zengin yüzde 1’e ait kesim, insanlığın en yoksul üçte ikisinin yaydığı miktarda karbon kirliliği yayıyor.

* En büyük 148 şirketin kârı 3 yılda ortalama yüzde 52 artara, 1.8 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

KADEMELİ SERVET VERGİSİ MODELİ

Oxfam’ın hükümetlere eşitsizlik uçurumunu azaltmak amacıyla sunduğu öneriler arasında, tekelleşmenin önüne geçilmesi ve servet vergisi gibi politikaları içeriyor.

İlgili Haberler
Gram altının göreceği yeni zirve açıklandı. Yeni rekor kapıda
Bir haftada yüzde 50 yükselen hisseye tedbir kararı
Kripto paralar kayıplarını telafi edebilecek mi?
Son Haberler
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti Spor
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet Ekonomi
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün Gündem
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi Dünya
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu? Ekonomi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu?
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor Spor
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi Gündem
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi