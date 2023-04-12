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Uyuşturucu paspas saplarının içinden çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'dan gelen tırda yapılan aramada, paspas sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 20:16
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Paspas saplarına gizlenmiş 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu paspas saplarının içinden çıktı
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(AA) İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'nin batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, İran'dan yurda giriş yapmak için Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren tırı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada paspas saplarının içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Türk uyruklu sürücü Ü.P'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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