Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde:

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Ç. İstanbul'da yakalandı."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi. 1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalandı ve tutuklandı. 6 ay sonra tahliye oldu. Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi. Son Tango adı verilen operasyonla tekrar tutuklanan Çetinkaya, bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi. Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.