Gribin güvenlik açığı bulundu mu

Hamza Özalkuş
Gribin güvenlik açığı bulundu mu
Grip, her yıl milyonlarca insanı etkileyen ve bazen ölümcül olabilen bir solunum yolu enfeksiyonu. Grip virüsü, sürekli olarak değişen ve aşıların etkinliğini azaltan bir yapıya sahiptir. Ancak, bilim insanları grip virüsünde yeni bir zayıf nokta keşfettiler. Bu keşif, gribe karşı evrensel bir aşı geliştirme umudunu artırıyor.

ABD’deki Scripps Research, Chicago Üniversitesi ve Icahn Tıp Okulundan oluşan bir araştırma ekibi, grip virüsünün yüzeyinde bulunan hemaglutinin (HA) adlı proteini inceledi. HA, virüsün hücrelere bağlanmasını ve enfeksiyonu başlatmasını sağlayan bir moleküldür. HA’nın baş kısmı, virüsün farklı türlerine göre değişir ve mevcut grip aşıları bu kısmı hedef alır. Ancak, HA’nın sap kısmı, virüsün tüm türlerinde neredeyse aynıdır ve daha sabitti.

Araştırmacılar, HA’nın sap kısmına bağlanan ve virüsün hücrelere girmesini engelleyen bazı antikorlar buldular. Bu antikorlar, grip virüsünün A, B ve C tiplerine karşı etkiliydi. Bu antikorlar, farelerde yapılan deneylerde, virüse karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturdu.

Araştırmacılar, bu antikorların, grip virüsünün hiç bilinmeyen bir güvenlik açığını ortaya çıkardığını söylediler. Bu güvenlik açığı, gribe karşı evrensel bir aşı tasarlamak için kullanılabilir. Bu aşı, virüsün değişen baş kısmına değil, sabit sap kısmına odaklanacak. Böylece, her yıl yeni aşılar yapmaya gerek kalmayacak.

Grip, dünyada her yıl 290 bin ila 650 bin arasında ölüme neden olan bir hastalıktır. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar grip için riskli gruptur. Grip, ayrıca zatürre, bronşit, sinüzit gibi komplikasyonlara da yol açabilir. Bu nedenle, grip virüsüne karşı etkili ve kalıcı bir aşı geliştirmek, insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır.

İlgili Haberler
Uzmanından kritik gebelik ve aşılama uyarısı
Hamileler gripten nasıl korunmalı
İşte, gripten en kolay kurtulma yolu
Grip öldürür mü
Son Haberler
İşte Acı baklanın çok az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
İşte Acı baklanın çok az bilinen yararları
İstanbul'daki köprüler yeşile büründü Yaşam
İstanbul'daki köprüler yeşile büründü
Acı biber yemek doğru mu Sağlık
Acı biber yemek doğru mu
Mucize gibi bir üzüm Şifalı Bitkiler
Mucize gibi bir üzüm
Türkiye’ye ‘F-35’ ve ‘S-400’ mesajı. ABD programa dönüş için şartını açıkladı Gündem
Türkiye’ye ‘F-35’ ve ‘S-400’ mesajı. ABD programa dönüş için şartını açıkladı
Atatürk Müzeyyen Senar’ın saçlarını neden kestirdi Yazarlar
Atatürk Müzeyyen Senar’ın saçlarını neden kestirdi