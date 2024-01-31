Gribin güvenlik açığı bulundu mu

ABD’deki Scripps Research, Chicago Üniversitesi ve Icahn Tıp Okulundan oluşan bir araştırma ekibi, grip virüsünün yüzeyinde bulunan hemaglutinin (HA) adlı proteini inceledi. HA, virüsün hücrelere bağlanmasını ve enfeksiyonu başlatmasını sağlayan bir moleküldür. HA’nın baş kısmı, virüsün farklı türlerine göre değişir ve mevcut grip aşıları bu kısmı hedef alır. Ancak, HA’nın sap kısmı, virüsün tüm türlerinde neredeyse aynıdır ve daha sabitti.

Araştırmacılar, HA’nın sap kısmına bağlanan ve virüsün hücrelere girmesini engelleyen bazı antikorlar buldular. Bu antikorlar, grip virüsünün A, B ve C tiplerine karşı etkiliydi. Bu antikorlar, farelerde yapılan deneylerde, virüse karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturdu.

Araştırmacılar, bu antikorların, grip virüsünün hiç bilinmeyen bir güvenlik açığını ortaya çıkardığını söylediler. Bu güvenlik açığı, gribe karşı evrensel bir aşı tasarlamak için kullanılabilir. Bu aşı, virüsün değişen baş kısmına değil, sabit sap kısmına odaklanacak. Böylece, her yıl yeni aşılar yapmaya gerek kalmayacak.

Grip, dünyada her yıl 290 bin ila 650 bin arasında ölüme neden olan bir hastalıktır. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar grip için riskli gruptur. Grip, ayrıca zatürre, bronşit, sinüzit gibi komplikasyonlara da yol açabilir. Bu nedenle, grip virüsüne karşı etkili ve kalıcı bir aşı geliştirmek, insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır.