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Bizi hastalıktan ne koruyacak? ‘Grip’ havası kapıya dayandı

Sonbahar mevsimi kapıya dayanınca grip tehlikesi baş gösterdi. İnsanlar grip olmamak için çarelere başvurdu. Peki biz gripten nasıl korunacağız? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 09:43
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‘Grip’ havası kapıya dayandı: Bizi hastalıktan ne koruyacak?

Bizi hastalıktan ne koruyacak? ‘Grip’ havası kapıya dayandı
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Haber Global’de yer alan habere göre; Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına indiği biliniyor. Etkisini gösteren soğuklar, beraberinde hastalıkları da getirdi. Burunlar çekiliyor, nefesler tıkanıyor, hapşırıkların ardı arkası kesilmiyor. Hastanelerin acil klinikleri, iyiden iyiye grip şikâyetiyle gelen kişilerle dolup taşmaya başladığı bildirildi.

Öncelikle, gribin başlıca belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkün:

*Boğazda şişkinlik ve yanma hissi
*Nefes almada güçlük çekme
*Burunda akıntı ve tıkanıklık
*Yutkunurken acı hissetme
*Aşırı halsizlik
*Baş ağrısı 

BU ÖNERİLERE BİR GÖZ ATIN!

Bulunduğunuz ortamın temizliğinden emin olun. Isınmak için kullandığınız cihazların bakımlarını yaptırın ve bu yolla vücudunuza alabileceğiniz mikropları kendinizden uzaklaştırın. 

Bol bol sıvı tüketin. Sağlıksız meşrubatlar yerine, bitki çaylarına şans verin. Sıkı giyinmeyi ihmal etmeyin, ve de en önemlisi; sağlam kafanın sağlam bir vücutta olabileceğini aklınızdan hiç çıkarmadan, kendinize ve bedeninize iyi bakın...

C vitamini açısından zengin olan besinleri, mümkün olduğu kadar tüketmeye gayret edin. Portakal, mandalina, greyfurt gibi mevsim meyvelerini dolabınızdan eksik etmeyin. 

Hijyen kurallarına mutlak surette uyun, ellerinizi yıkamayı unutmayın ve kalabalıklarda maske takmayı ihmal etmeyin. Hastalık belirtisi gösteren kişilerle iletişiminizi, aranıza mesafe koyarak sürdürün.

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