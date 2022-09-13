Grip aşıları bu ay içerisinde eczanelerde

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu söyledi.

Grip mevsiminin gelmesiyle vatandaşların gripten korunmak için aşılarını yaptırmaya hazırlandığını belirten Saydan, "3,5 milyon grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 lira olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır." diye konuştu.

Aşıların günümüzde kullanılan en güvenli, etkili ve maliyeti en düşük koruyucu tıbbi uygulama olduğunu belirten Saydan, grip aşısının her yıl yüz binlerce vakanın önüne geçip, binlerce ölümü engellediğini ifade etti. Saydan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl gripten kaynaklı ölümlerin sayısının 650 bini bulduğunu açıkladı.

Bu verinin gribin ciddi bir hastalık olduğunu gösterdiğini belirten Saydan, şunları söyledi:

"Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer. Saydan, grip aşısının 6 aydan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmaması gerekir"