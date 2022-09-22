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Değdiyse bile hemen atın. Grip olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey

Grip olduğunuz zaman diş fırçanız diş macunu tüpüne değdiyse onu bile atmanız gerektiği vurgulandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:47
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Grip olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey: Diş fırçanız diş macunu tüpüne değdiyse değdiyse bile hemen atın

Değdiyse bile hemen atın. Grip olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey
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Posta’da yer alan habere göre; Grip olup iyileştikten sonra yapmanız gereken ilk şey diş fırçanızı değiştirmenizin gerektiği vurgulandı. Grip olduğunuzda diş fırçasına biriken mikroplar siz iyileştikten sonra yeniden grip olmanıza neden olabileceği bildirildi.

DİŞ FIRÇASINI MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Gripliyken diş macununu fırçaya değdirmeyin. Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka değiştirin” diyerek uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi Kökdemir, gripten sonra neden diş fırçasının değiştirilmesi gerektiğini ise şu sözlerle açıkladı:

“Grip geçiren hastalarda grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde bu hastalığa sebep olan virüsler bol miktarda birikir. Bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve tekrar uygun ortam bulduğunda hastalığa neden olurlar.
Bu nedenle grip olduğunuzda kullandığınız diş fırçasını hastalığı atlattıktan sonra yenisi ile değiştirmek; vücudunuzun nekahet döneminde tekrar yoğun şekilde virüslere maruz kalmasını engelleyecektir. Ayrıca grip olduğunuz sürece kullandığınız diş macununu fırçanın üzerine sıkarken tüpün ağzının fırçaya değdirilmemesi de doğru bir davranış olacaktır.”

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