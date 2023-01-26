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Uzmanı açıkladı. Grip salgınından nasıl korunacağız?

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gamze Varol,  son aylarda artan grip salgınına karşı hastalıktan korunma yollarını açıkladı. Varol; iyi beslenmek, sıvı tüketimi bunlarda sadece birkaçı olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:28
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Grip salgınından nasıl korunacağız?

Uzmanı açıkladı. Grip salgınından nasıl korunacağız?
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AA’nın haberine göre; Son aylarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle aciller dolup taştı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, vakaların ciddi şekilde arttığını dile getirdi.

Varol, Covid-19 salgını sonrası tedbirlere daha az uyulmasının gribin yayılmasında etkili olduğunu anlatarak şunları belirtti:

“Önce bir öğrenciden yanındaki sıra arkadaşlarına, oradan bütün sınıfa, öğretmenlere, ailelere derken kasım ayından itibaren ciddi oranda solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaşıyoruz. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarına çok açığız. Salgın sürecinde biraz daha korunaklıydık. Şimdi bu perde de kalkınca virüslere daha açık hale geldik”

“VÜCUDUMUZ DAHA KOLAY YANIT VERİR”

Varol, bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı bir çevrede yaşanması gerektiğini dile getirerek hastalıktan nasıl korunacağına dair şunları sıraladı:

“Bu noktada iyi beslenmek, sıvı tüketimi, istirahat ve uyku saatine özen göstermek ve en az 7 saat uyumak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa o kadar sağlıklı oluyoruz. Dışarı çıktığımızda hava soğuksa hemen hasta olmuyoruz ortamda eğer mikroorganizma varsa hasta oluyoruz. Soğuk hava belki vücut direncimizi düşürebilir ama bizi hasta etmez. Bağışıklık sistemimiz ne kadar iyi olursa ortamdaki virüs ve bakterilere karşı vücudumuz daha kolay yanıt verir."

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

İklim krizinin insan sağlığı üzerinde etkisi olduğunu aktaran Varol, şöyle devam etti:

"Kışı kış gibi yaşamıyoruz. Etkili soğuklar olmadı. Bu durum virüsün bulaşmasını, ortamda bulunma süresini ve miktarını da değiştirebiliyor. Bunlar söz konusu olunca önce kendimizi koruyacağız. Ardından aşı gibi koruyucu bir önlem var. Bunun dışında da toplu yaşanılan yerlerde ya da toplu etkinliklerin olduğu yerlerde havalandırmalara, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Hasta olduysak atlatmak için sağlıklı gıdalar tüketmeye, bol su içmeye özen göstermeliyiz. Su en iyi çözücü, iyi balgam söktürücü, rahatlatıcı, iyileşmede önemli bir faktör. O yüzden hasta olunca daha fazla su tüketmeliyiz."

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