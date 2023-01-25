25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

‘Süper grip’ o besine ilgiliyi artırdı

Normal grip vakalarına göre etkisi 3-4 kat daha fazla süren ‘süper grip’ nedeniyle kış çaylarına olan ilgi arttığı bildirildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:35
Takip Et

‘Süper grip’ kış çaylarına olan ilgiyi arttırdı

‘Süper grip’ o besine ilgiliyi artırdı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Mevsim geçişleri ve soğuk havalarda oldukça rağbet gören ıhlamurun yanı sıra kış çaylarına olan ilgide son dönemde oldukça arttığı ifade edildi. Grip vakalarının sayısı ve etkisi geçen yıllara oranla oldukça arttı.

Uzmanlar; bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde grip, Covid-19, beta virüsü, nezle ve soğuk algınlığı etkilerinin olması gerekenden daha uzun sürdüğünü ifade ederken, vatandaşlar da kendi bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli takviyelere yöneliyorlar.

“SÜPER GRİP KIŞ ÇAYLARINA OLAN İLGİYİ ARTTIRDI”

Grip vakalarında hastalık süresinin artması ile kış çaylarına olan ilginin arttığına değinen aktar Recai Doğanay şunları açıkladı:

“Artık grip gibi vakalarında hastalık süresi 1 ay ya da daha fazla sürebiliyor. Uzmanlar bunu bağışıklık sisteminin zayıflamasına yoruyor. İnsanlar eskiden bol bol meyve kompostosu içerdi. Erik, armut, elma gibi meyvelerden hoşaf yapılırdı. Günümüzde ise artık yemeklerin yanında kola, gazoz gibi doğal olmayan içecekler tüketiliyor. Doktorlar, yanlış beslenmenin de insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Vatandaşlar artan vakalarla birlikte bağışık güçlendirici karışımlar ya da kış çaylarına yöneldiler. Bu dönemde en çok çam kozalağı özü şurubu satıyoruz. Yine kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur oldukça fazla satılıyor. Kış çayı dediğimiz ıhlamurun içerisine zencefil, hatmi çiçeği, adaçayı, ebegümeci, keçi boynuzu, tarçın, karanfil katarak hazırlanan kış çaylarına da rağbet oldukça fazla. Yapraklı ıhlamurun kilosu 350, çiçek ıhlamurun kilosunu 500 TL’den satıyoruz. Ayrıca içerisinde 20’ye yakın kalem ürün olan 100 gramlık kış çayının paketini de 50 TL’den satıyoruz”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
4
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
6
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
7
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.