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Baharda korona mevsimsel grip kategorisine alınıyor

Japonya’nın baharda korona virüsün mevsimsel grip kategorisine almayı değerlendirebileceği bildirildi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 09:26
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Korona mevsimsel grip kategorisine alınıyor

Baharda korona mevsimsel grip kategorisine alınıyor
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AA’nın haberine göre; Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bahar aylarında Covid-19'un, mevsimsel gribin bulunduğu "Kod 5" hastalık kategorisine alınması için uzman heyetinin müzakerelerini teşvik edeceğini ifade etti.

“Japonya'nın normale dönüşü” için salgınla mücadele önlemlerini “kademeli değiştireceklerini” kaydeden Kişida, aşı uygulamalarının ise sürdürüleceğini dile getirdi.

Kişida, “Tedbir ve tıbbi sistemlerin yürürlükte olduğundan emin olarak (Covid-19'un) 8. dalgasını aşmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, hali hazırda Covid-19'u ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı “Kod 2” hastalık sınıfında tutuyor.

Ticaret ve Sanayi Odası (JCCI) Başkanı Kobayaşi Ken, “en iyi ekonomi politikası” şeklinde nitelendirdiği hükümetin yeni adımının ekonomiye olumlu yansıyacağını dile getirdi.

KARANTİNA VE MASKE

Hastalığın 8. dalgasının yaşandığı Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 100 bin dolaylarında seyrediyor.

Kategori değişikliği halinde virüs taşıyanların 7 günlük, temaslıların 5 günlük karantina şartları ile hükümetin maske kullanım tavsiyesi kaldırılacak.

İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü ülkede Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, bu ayın ilk haftasında 30 milyonu geçti.

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