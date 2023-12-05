GTA 6 ile ilgili ilk kötü haber geldi. Sızıntı değil resmen açıkladılar

GTA 6’nın fragmanının yayınlanması sonrası ilk kötü haber geldi. Rockstar oyunun ilk çıkışının sadece yeni nesil konsollarda yapılacağını duyurdu. Oyunu oynamak için sabırsızlanan PC oyuncularının ise biraz daha beklemesi gerekecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
GTA 6 ile ilgili ilk kötü haber geldi. Sızıntı değil resmen açıkladılar

serkan-talan-001.png

YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Rockstar uzun bir bekleyişin ardından GTA 6’nın ilk fragmanını yayınladı. Fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olurken YouTube’da video 40 milyonun üzerinde izlendi.

Fragmanda oyunun Vice City’de geçtiği görülürken biri kadın biri erkek 2 karakterin olduğu da resmen doğrulanmış oldu. Öte yandan şehrin kalabalık yapısı ve grafik kalitesi de dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Fragmanın sonunda ise oyunun 2025 yılında çıkacağı duyuruldu.

ekran-goruntusu-2023-12-05-091511-001.png

ROCKSTAR KÖTÜ HABERİ RESMEN AÇIKLADI

Rockstar, fragmanın sonrası yayınladığı basın bülteninde GTA 6’nın hangi platformlarda çıkacağını da duyurdu. Dev şirket, dünyada en çok beklenen oyunun ilk çıkışının PC’de yapılmayacağını resmen duyurdu. GTA 6 2025 yılında yapacağı ilk çıkışı sadece XBOX ve Play Staiton’ın yeni nesil konsollarında yapacak. Oyunun PC’ye çıkışının ise ne zaman olacağı belirsizliğini koruyor.

ekran-goruntusu-2023-12-05-091614-001.png

Rockstar’ın kurucu ortağı Sam Houser, GTA 6 ile ilgili yaptığı açıklamada "Grand Theft Auto VI, son derece sürükleyici, hikaye odaklı açık dünya deneyimlerinde mümkün olanın sınırlarını zorlama çabalarımıza devam ediyor. Bu yeni vizyonu dünyanın her yerindeki oyuncularla paylaşabildiğimiz için heyecanlıyız” dedi.

ekran-goruntusu-2023-12-05-091531-001.png

ROCKSTAR DAHA ÖNCE DE OYUNLARIN İLK ÇIKIŞINI KONSOLLARDAN YAPMIŞTI

GTA ve Red Dead Redemption gibi dev oyun serilerini geliştiren şirket Rocsktar, daha önce de oyunlarının ilk çıkışlarını konsollar üzerinden yapmıştı. 2008 yılında çıkan GTA 4 ve 2013 yılında çıkan GTA 5 ilk çıkışlarını Play Staiton ve XOX üzerinden yaparak PC çıkışını sonraya bırakmıştı. GTA 4, ilk çıkışından aylar sonra PC’ye çıkarken GTA 5 ise PC çıkışını 2015 yılına kadar ertelemişti. Öte yandan 2018 yılında çıkan Red Dead Redemption ise çıkışından 1 yıl sonra PC’ye gelmişti.

İlgili Haberler
GTA 6’nın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Çıkış tarihini duyurdular
Öne Çıkanlar
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Son Haberler
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi Gündem
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim... Spor
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim...
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı Gündem
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı? Gündem
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
Bitter çikolatadan haber geldi Sağlık
Bitter çikolatadan haber geldi
Eski diplomata casusluk gözaltısı. FBI ortaya çıkardı Dünya
Eski diplomata casusluk gözaltısı. FBI ortaya çıkardı
O tümörde büyük keşif Sağlık
O tümörde büyük keşif