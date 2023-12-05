GTA 6 ile ilgili ilk kötü haber geldi. Sızıntı değil resmen açıkladılar

YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Rockstar uzun bir bekleyişin ardından GTA 6’nın ilk fragmanını yayınladı. Fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olurken YouTube’da video 40 milyonun üzerinde izlendi.

Fragmanda oyunun Vice City’de geçtiği görülürken biri kadın biri erkek 2 karakterin olduğu da resmen doğrulanmış oldu. Öte yandan şehrin kalabalık yapısı ve grafik kalitesi de dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Fragmanın sonunda ise oyunun 2025 yılında çıkacağı duyuruldu.

ROCKSTAR KÖTÜ HABERİ RESMEN AÇIKLADI

Rockstar, fragmanın sonrası yayınladığı basın bülteninde GTA 6’nın hangi platformlarda çıkacağını da duyurdu. Dev şirket, dünyada en çok beklenen oyunun ilk çıkışının PC’de yapılmayacağını resmen duyurdu. GTA 6 2025 yılında yapacağı ilk çıkışı sadece XBOX ve Play Staiton’ın yeni nesil konsollarında yapacak. Oyunun PC’ye çıkışının ise ne zaman olacağı belirsizliğini koruyor.

Rockstar’ın kurucu ortağı Sam Houser, GTA 6 ile ilgili yaptığı açıklamada "Grand Theft Auto VI, son derece sürükleyici, hikaye odaklı açık dünya deneyimlerinde mümkün olanın sınırlarını zorlama çabalarımıza devam ediyor. Bu yeni vizyonu dünyanın her yerindeki oyuncularla paylaşabildiğimiz için heyecanlıyız” dedi.

ROCKSTAR DAHA ÖNCE DE OYUNLARIN İLK ÇIKIŞINI KONSOLLARDAN YAPMIŞTI

GTA ve Red Dead Redemption gibi dev oyun serilerini geliştiren şirket Rocsktar, daha önce de oyunlarının ilk çıkışlarını konsollar üzerinden yapmıştı. 2008 yılında çıkan GTA 4 ve 2013 yılında çıkan GTA 5 ilk çıkışlarını Play Staiton ve XOX üzerinden yaparak PC çıkışını sonraya bırakmıştı. GTA 4, ilk çıkışından aylar sonra PC’ye çıkarken GTA 5 ise PC çıkışını 2015 yılına kadar ertelemişti. Öte yandan 2018 yılında çıkan Red Dead Redemption ise çıkışından 1 yıl sonra PC’ye gelmişti.