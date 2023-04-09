9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Guardiola'dan flaş Haaland itirafı: Yaptığını Messi bile yapamazdı

Guardiola'dan flaş Haaland itirafı: Yaptığını Messi bile yapamazdı

Pep Guardiola, Erling Haaland'a övgüler yağdırdı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 18:38
Takip Et

Guardiola'dan flaş açıklamalar

Guardiola'dan flaş Haaland itirafı: Yaptığını Messi bile yapamazdı
+
Aa
-

Son oynanan Southampton maçında 2 gol atarak Premier Lig'deki sayısını 30'a çıkaran Haaland hakkında Guardiola, Norveçli golcüye övgü yağdırdı.

Pep Guardiola, Erling Haaland'ı övdü ve onun bir maçta gol attığı takdirde, gayet memnun olduğunu açıkladı. Ancak Lionel Messi'nin, Haaland'a göre bu anlamda farklı olduğunu söylerken Arjantinli süperstarın, iyi performans gösterdiği bir maçın ardından bile bir türlü memnun olamadığını paylaştı.

"MESSİ ÜZGÜN OLURDU"
Southampton galibiyetinin ardından gazetecilere konuşan Guardiola, Messi ile Haaland arasındaki en büyük farkı şöyle açıkladı: "Haaland her zaman mutlu, her zaman gülümsüyor. Ancak Lionel Messi iki gol attığında, neden üç gol atamadı diye üzülüyordu. Haaland ise gol atarsa gayet neşeli oluyor. Messi, Haaland'ın bu yaptığını asla yapamazdı. Messi, maçlar bittikten sonra hep daha fazlasını yapamadığı için üzgün olurdu."

"HİÇ ŞİKAYET ETMİYOR"
Haaland'ın takıma geldiği ilk süreçlerden de bahseden Pep, "Bu sezonun başında insanlar, Haaland'ın uyum sağlayamayacağını söylediğinde bile, antrenmana kocaman bir gülümsemeyle geldi. Ve herkese "Merhaba" dedi. Onun, bizim için saha içerisinde inanılmaz bir etkisi oldu. Her gün antrenmanlarda, soyunma odasında bizimle beraber olduğu için çok mutlu olduğunu hissediyorum. Oyundan alınmaktan hiç şikayet etmiyor. Bana çok saygı duyuyor. Burnley maçından sonra sakatlandı ve oynayamadı. Onu tanıyoruz ve onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Önemli goller atabilir ve maçlar kazandırabilir. Haaland; 90 dakika oynayabilir, ama her üç günde bir maç oynuyoruz ve her zaman hazır olan Alvarez gibi bir oyuncumuz da var" dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
2
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
3
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
5
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
7
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.