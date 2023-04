Guardiola'dan flaş Haaland itirafı: Yaptığını Messi bile yapamazdı

Son oynanan Southampton maçında 2 gol atarak Premier Lig'deki sayısını 30'a çıkaran Haaland hakkında Guardiola, Norveçli golcüye övgü yağdırdı.

Pep Guardiola, Erling Haaland'ı övdü ve onun bir maçta gol attığı takdirde, gayet memnun olduğunu açıkladı. Ancak Lionel Messi'nin, Haaland'a göre bu anlamda farklı olduğunu söylerken Arjantinli süperstarın, iyi performans gösterdiği bir maçın ardından bile bir türlü memnun olamadığını paylaştı.

"MESSİ ÜZGÜN OLURDU"

Southampton galibiyetinin ardından gazetecilere konuşan Guardiola, Messi ile Haaland arasındaki en büyük farkı şöyle açıkladı: "Haaland her zaman mutlu, her zaman gülümsüyor. Ancak Lionel Messi iki gol attığında, neden üç gol atamadı diye üzülüyordu. Haaland ise gol atarsa gayet neşeli oluyor. Messi, Haaland'ın bu yaptığını asla yapamazdı. Messi, maçlar bittikten sonra hep daha fazlasını yapamadığı için üzgün olurdu."

"HİÇ ŞİKAYET ETMİYOR"

Haaland'ın takıma geldiği ilk süreçlerden de bahseden Pep, "Bu sezonun başında insanlar, Haaland'ın uyum sağlayamayacağını söylediğinde bile, antrenmana kocaman bir gülümsemeyle geldi. Ve herkese "Merhaba" dedi. Onun, bizim için saha içerisinde inanılmaz bir etkisi oldu. Her gün antrenmanlarda, soyunma odasında bizimle beraber olduğu için çok mutlu olduğunu hissediyorum. Oyundan alınmaktan hiç şikayet etmiyor. Bana çok saygı duyuyor. Burnley maçından sonra sakatlandı ve oynayamadı. Onu tanıyoruz ve onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Önemli goller atabilir ve maçlar kazandırabilir. Haaland; 90 dakika oynayabilir, ama her üç günde bir maç oynuyoruz ve her zaman hazır olan Alvarez gibi bir oyuncumuz da var" dedi.