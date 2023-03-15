Manchester City Leipzig'e hezimeti yaşattı. Haaland şov yaptı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2. maçında ev sahibi Manchester City, 1-1’in rövanşında Leipzig’i erkenden yıkıma uğratıp adını üst tura yazdırmayı başardı.

İngiliz devi Manchester City, Alman ekibi Leipzig ile kıran kırana bir karşılaşma oynamıştı. 1-1’lik ilk maçın rövanşı sonrasında gözler İngiltere’ye çevrildi.

Başlama düdüğünün ardından 20 dakika boyunca oyunu domine eden taraf Manchester ekibiydi. Ancak asıl fırtına 20. dakikayla başlayacaktı.

HAALAND ŞOV YAPTI

Kronometreler 21’i gösterirken sahne alan City’nin golcüsü Erling Haaland, ustaca bir penaltıyla takımını maçta 1-0, seride 2-1 öne geçiriyordu.

Leipzig üzerinden şoku atmaya çalışırken golcü bir kez daha sahne aldı. De Bruyne’ün 24. dakikada direkten dönen şutunu çok iyi takip eden Haaland bu kez de kafayla Leipzig kalecisini avlayacaktı: 2-0.

TEK ŞUT BİLE DENEYEMEDİLER

İlk yarım saat geride kaldığında; 36. maçında 30 gole ulaşan Haaland ve City kalesine 1 şut denemesi dahi yapamayan Leipzig kalmıştı.

Topla oynama oranında rakibine %64’e %36’lık üstünlük kuran City, oyunu sahanın 3 bölgesinde de domine ediyordu. Ancak kilit noktanın orta saha olduğunu söylemekte de fayda görüyorum…

DURMAK BİLMEDİ, YİNE ATTI

Devrenin kalan süresinde varlık göstermeye çalışan Leipzig, 45+2’de Haaland’ın tekrar sahne alacağını tahmin etmemişti. Kornerden gelen topun devamında Haaland yine takipçiliğini konuşturdu ve hat-trick yaparak skoru 3-0’a getirdi.

Soyunma odasına giderken net skoru alan City, ikinci yarıda da dur durak bilmeyecekti.

BU KEZ SAHNE İLKAY’IN…

İkinci 45’e de hızlı giren Manchester City, ceza sahası dışında 49. dakikada topla buluşan İlkay Gündoğan’ın müthiş vuruşuyla birlikte farkı 4’e çıkardı: 4-0.

Herkes onu izlemekten yoruldu ama Haaland’ın yorulmak gibi bir niyeti yoktu. Başarılı golcü 53. dakikada yine fileleri havalandırdı, City’nin şovu bir an bile duraksamadan devam etti: 5-0.

YİNE, YENİ, YENİDEN…

Leipzig nefes dahi alamazken; Manchester City artık işin keyif kısmına odaklanıyordu âdeta… Son golünden 4 dakika sonra 57’de Norveçli yıldız Haaland, bir kez daha sahne aldı ve skoru 6-0’a getirdi.

Bitime yarım saat kala istatistikler her şeyi anlatıyordu. City’nin 20 şut denemesi, 14 isabeti ve 6 golüne karşılık; Leipzig’in 3 şut denemesi, yalnızca 1 isabeti vardı ve hiç gol atamamışlardı.

GÜLE OYNAYA TURLADILAR

Kalan dakikalarda başka gol olmayacağı düşünülürken 90+2’de De Bruyne, maçın skorunu belirledi: 7-0.

Manchester City güle oynaya Leipzig engelini aşarak adını üst tura yazdırdı.

Geceden geriye Erling Haaland’ın efsane performansı ve Leipzig’in İngiltere’de eriyip gidişi kaldı…