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Güçlükle ulaştığı sadaka kutusunu böyle çaldı

Kayseri'de şüpheli bir kişi, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusuna güçlükle ulaşarak çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:42
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Güçlükle ulaştığı sadaka kutusunu böyle çaldı

Güçlükle ulaştığı sadaka kutusunu böyle çaldı
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Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 7 kişinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelilerden birinin, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)
 

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