18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Üst geçitte pankartlı Zehra Taşkesenlioğlu protestosu: ‘Uyan Erzurum Hırsız var’

Üst geçitte pankartlı Zehra Taşkesenlioğlu protestosu: ‘Uyan Erzurum Hırsız var’

Sedat Peker’in yayınladığı rüşvet ve yolsuzluk iddialarında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nu protesto etmek için "180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum hırsız var" pankartı asıldı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 15:01
Takip Et

‘Uyan Erzurum Hırsız var’ Üst geçitte pankartlı Zehra Taşkesenlioğlu protestosu

Üst geçitte pankartlı Zehra Taşkesenlioğlu protestosu: ‘Uyan Erzurum Hırsız var’
+
Aa
-

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Sineren’in bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine bir arkadaşı tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na yönlendirildiğini öne sürmüştü.

“UYAN ERZURUM HIRSIZ VAR”

Halk TV'de yer alan habere göre, kamuoyu gündeminde de büyük yankı uyandıran rüşvet ağı iddialarına Erzurum'dan pankartlı protesto geldi.

Erzurum'da Üniversite Kavşağı’ndaki üst geçide "180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum hırsız var" yazılı pankart asıldı.

İşte o pankart:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mrt
18.09.2022 15:35
erzurumun gururu erzurumlular düşünsün  
 
Abbas
18.09.2022 15:21
Önce hırsıza oy vermeyeceksin, gerçekten Allah korkusu olana oy vereceksin, sahtekarlara değil  
 
Maçkalı
18.09.2022 15:21
Bu yazı Erzurum'da yazılıyorsa durum gerçekten çok ciddi.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
1
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
2
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
3
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
4
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
5
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
6
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
7
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
﻿Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
﻿Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
﻿Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
﻿Korkunç ölüm. Yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalıştı
﻿Korkunç ölüm. Yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalıştı
﻿Korkunç ölüm. Yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalıştı
﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak
﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak
﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak
﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı
﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı
﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.