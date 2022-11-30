Gülben Ergen'den 'nafaka' sorusuna yanıt: Çocuklarımın babasından para almıyorum

3 çocuğunun babası Mustafa Erdoğan ile tek celsede boşanan Ergen, katıldığı programda eski eşinden nafaka almadığını ve böyle bir konuşmanın aralarında dahi geçmediğini ifade etti.

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 3 çocuk annesi Gülben Ergen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık 180 bin TL nafaka ödediğini öğrenince sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, "Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

"NAFAKASIZ BOŞANDIM, ESKİ EŞİM ÇOCUKLARIN OKUL MASRAFINI KARŞILIYOR"

Dün akşam Haber Global'de yayınlananBuket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk alan Ergen, "Mustafa Erdoğan'dan nafaka alıyor musun?" sorusuna cevap verdi. Paylaşımının arkasında duran Ergen, "Nafaka alan kadınları çok başarılı buluyorum. Bir kadın olarak hayıflandığım bir şey çünkü ben nafakasız boşandım. Çocuğu olmadan nafaka alan arkadaşlarım var. Bunun nasıl olduğunu aklım almıyor, helal olsun. Gerçekten onları başarılı buluyorum. Bizim evliliğimiz aşk evliliğiydi. Aşk dolu geçti, aşk bitince de evlilik bitti. Biz paranın P'sini bile konuşmadık. Bu nafaka rakamlarını çok şaşırtıcı buluyorum. Çocuklarımın babası, okul masraflarını ödüyor. Bu nafaka değil, benim elime değmeyen bir para" dedi.

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, 2004 yılında nikah masasına oturduğu Mustafa Erdoğan ile 2012 yılında boşandı. Ergen'in Erdoğan ile evliliğinden 3 erkek çocuğu bulunuyor.