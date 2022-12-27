Gülben Ergen, ''Verdiğim sözü tuttum'' diyerek annesiyle umreye gitti

Konserlerinden arta kalan zamanı 3 çocuğuna ve ailesine ayıran şarkıcı, annesi Gülser hanımla birlikte umreye ziyaretine gitti.

Çektiği fotoğrafları 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Gülben Ergen, "Annem söz vermiştim. Seni götüreceğim söz demiştim. Hem Mekke hem de Medine'ye uçtuk ana kız. İnsan önceliklerine ne yapıp ne edip vakit ayırabiliyor. 2022 yılına minnetle teşekkür borçluyum. Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum. Gelsin 2023" notunu düştü.

İşte Gülben Ergen ve annesinin umre ziyaretinden fotoğraflar