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Gülben Ergen, ''Verdiğim sözü tuttum'' diyerek annesiyle umreye gitti

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yoğun konser programına ara verdi. Konserlerden arta kalan zamanını çocuklarına ve ailesine ayıran Gülben Ergen, işlerine ara verdi ve 2022'nin son günlerinde, verdiği sözü tutarak annesiyle birlikte umreye gitti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:28
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Şarkıcı Gülben Ergen verdiği sözü tutarak annesi Gülser Ergen ile birlikte umreye gitti

Gülben Ergen, ''Verdiğim sözü tuttum'' diyerek annesiyle umreye gitti
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Konserlerinden arta kalan zamanı 3 çocuğuna ve ailesine ayıran şarkıcı, annesi Gülser hanımla birlikte umreye ziyaretine gitti. 

Çektiği fotoğrafları 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Gülben Ergen, "Annem söz vermiştim. Seni götüreceğim söz demiştim. Hem Mekke hem de Medine'ye uçtuk ana kız. İnsan önceliklerine ne yapıp ne edip vakit ayırabiliyor. 2022 yılına minnetle teşekkür borçluyum. Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum. Gelsin 2023" notunu düştü.

İşte Gülben Ergen ve annesinin umre ziyaretinden fotoğraflar

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Allah akıl fikir versin.
27.12.2022 14:47
İbadet gösteriş için değil, Allah rızası için yapılır!  
 
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