Gülben Ergen'in İsrail tepkisi

Gülben Ergen, İsrail ordusunun onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasına tepki gösterdi. Masumlar acımasızca öldürüldüğünü söyleyen sanatçı "Yazıklar olsun İsrail'' ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'in İsrail tepkisi

Editör. Osmancan EROK

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, cumartesi sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu. Gazze'de onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine isyan eden Gülben Ergen, "Yazıklar olsun İsrail" dedi.

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"YAZIKLAR OLSUN TERÖRE SES ETMEYEN DÜNYA"

X hesabından yaşanan saldırılara tepki gösteren Gülben Ergen, "Gazze de masumlar acımasızca öldürülüyor! Kadınlar, çocuklar, kesilen elektrik, verilmeyen su, açlık, korku, patlama! Yazıklar olsun İsrail. Yazıklar olsun teröre ses etmeyen dünya" ifadelerini kullandı.

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