AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti

Geçtiğimiz Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye çıkarılan asgari ücrete yılbaşında 3. kez zam gelecek…

Milyonlarca çalışan 2023 yılı için asgari ücretin ne kadar zamlanacağı merak ediliyor.

AKP’NİN ASGARİ ÜCRET PLANI

Bugüne kadar 7 bin 700 TL, 8 bin TL ve hatta 9-10 bin TL olacağı öne sürülen asgari ücrete ilişkin çarpıcı detay ifşa oldu. AKP iktidarı tarafından Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM'ye sunuldu. Parti tarafından sunulan 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde asgari ücretin ne kadar zamlanacağına ilişkin çarpıcı detay yer aldı.

BÜTÇEDEKİ DETAY ORTAYA ÇIKARDI

Milli gazetenin haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı ve bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde yer alan ‘işveren sigorta prim desteği’ kalemi dikkat çekti.

İŞTE YENİ ASGARİ ÜCRET

2022 bütçesinde 43.1 milyar TL olan ‘işveren sigorta prim desteği’ önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlendi. İşverene yapılacak olan sigorta prim desteğinde yüzde 58'lik artış yapılması, asgari ücrete yapılacak zam oranı hakkında bilgi verdi. Asgari ücretin aynı oranda yapılacağı baz alındığında yeni net asgari ücretin 8 bin 690 TL olması bekliyor.