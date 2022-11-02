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  • Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gide

Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti

BTP Genel Başkanı Baş’ı Atatürk’e benzeten spiker Gülgün Feyman, rap şarkısı seslendiren Baş’ı överken “Acaba Atatürk yaşasaydı rap yapabilir miydi?” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:15
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Gülgün Feyman BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı öveyim derken Atatürk’le ilgili şok ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi

Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Tecrübeli haber spikeri Gülgün Feyman, BTP’nin Cumhuriyet şöleninde ağzından uygun olmayan ifadeler kaçırdı.

Partinin Genel Başkanı Hüseyin Baş’a methiyeler düzen Feyman, konuşmanın bir kısmında Baş’ı Atatürk’e benzetirken “Acaba Atatürk yaşasaydı rap yapabilir miydi?” ifadelerini kullandı.
Sonra lafın nereye gittiğini anladı ve konuşmasını düzeltti.

Feyman konuşmasında “Bağımsız Türkiye Partisi’nin genç, dinamik, bizi şaşırtan tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi zeybekte bilen, halay da bilen ama Atatürk yaşasaydı acaba Rap yapabilir miydi? Rap yaparak sadece rap değil, ey Z kuşağı diyerek gençleri de bağrına basan, genç dinamik, başarılı, düşünceleriyle bizleri yepyeni ufuklara sürükleyen genel başkanı sayın Hüseyin Baş’ı yine o değerli alkışlarınızla, bizi şaşırtacağı mesajları için buraya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

RAP YAPMIŞTI
BTP Genel Başkanı 31 yaşındaki Hüseyin Baş, şubat ayında partisinin gençlik şöleninde çıkarın telefonları diyerek rap şarkı seslendirmişti.

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Ankaralı zeybek
2.11.2022 08:32
Demedi demeyin, babasının parasını yakında tüketir bu !...  
 
İlknur
2.11.2022 08:14
Türkiye’ye başarılı meslek hayatı, hanımefendiliği, öğretmenliği, mütevazi yaşamı ile örnek Gülgün FEYMAN sizin kıskanç ve mesnetsiz yakıştırmalarınız ile yıpranmaz. Ölün kıskançlıktan….🤣🤣🤣  
 
Ramazan ATASOY
2.11.2022 08:08
Atatürk'ün adını çok anmakla, söylediklerini sürekli dile getirmekle Atatürk'çü olunsaydı, en büyük Atatürk'çü Kenan Evren olurdu. Öyle miydi?  
 
TÜM YORUMLAR (47)
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