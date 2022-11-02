﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Tecrübeli haber spikeri Gülgün Feyman, BTP’nin Cumhuriyet şöleninde ağzından uygun olmayan ifadeler kaçırdı.

Partinin Genel Başkanı Hüseyin Baş’a methiyeler düzen Feyman, konuşmanın bir kısmında Baş’ı Atatürk’e benzetirken “Acaba Atatürk yaşasaydı rap yapabilir miydi?” ifadelerini kullandı.

Sonra lafın nereye gittiğini anladı ve konuşmasını düzeltti.

Feyman konuşmasında “Bağımsız Türkiye Partisi’nin genç, dinamik, bizi şaşırtan tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi zeybekte bilen, halay da bilen ama Atatürk yaşasaydı acaba Rap yapabilir miydi? Rap yaparak sadece rap değil, ey Z kuşağı diyerek gençleri de bağrına basan, genç dinamik, başarılı, düşünceleriyle bizleri yepyeni ufuklara sürükleyen genel başkanı sayın Hüseyin Baş’ı yine o değerli alkışlarınızla, bizi şaşırtacağı mesajları için buraya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

RAP YAPMIŞTI

BTP Genel Başkanı 31 yaşındaki Hüseyin Baş, şubat ayında partisinin gençlik şöleninde çıkarın telefonları diyerek rap şarkı seslendirmişti.