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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Hüseyin Baş’ açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masaya dahil olmasına ilişkin konuştu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:40
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Hüseyin Baş’ açıklaması

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Hüseyin Baş’ açıklaması
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CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) toplantısında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın altılı masaya dahil olması konusunun gündeme geldiği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, toplantıda MYK üyelerinin, BTP masaya dahil olursa çalışmaların nasıl süreceğini sorduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun da konunun 14 Kasım’da liderler arasında ele alınacağını belirterek, “Masa bir değerlendirme yapsın, sonra konuşuruz.” karşılığını verdiği belirtildi.

İNGİLTERE ZİYARETİNİN AMACI
Bunun yanında Kılıçdaroğlu’nun İngiltere ziyaretle ilgili bilgi paylaşan CHP kurmayları, CHP liderinin yine bilim insanlarıyla görüşeceğini, “Türkiye’nin yetişmiş insan gücünü kamuoyuna göstermek istediğini” ve Almanya’ya da bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra bu ay içerisinde “Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yönelik yeni bir ekonomi vizyonu.” açıklayacağını aktardı.

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