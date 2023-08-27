Gülşen'in transparan tulumla sahneye çıkmasına tepki yağdı

Konserlerine hız kesmeden devam eden Gülşen, son konserine sahneye transparan tulumla çıktı. Ünlü şarkıcının göğüs ve kalça detayındaki pembe kurdele dikkat çekerken, pozlarına "Al bu kirazdan" notunu düştü.

Gülşen'in transparan tulumla sahneye çıkmasına tepki yağdı

Konserden konsere koşan Gülşen, sahneye transparan tulumla çıktı. İlginç kıyafetiyle performans sergileyen ünlü şarkının "Al bu kirazdan" notu dikkat çekti.

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İDDİALI KIYAFETLE SAHNEYE ÇIKTI

İmam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı hapis yatan ve tahliye olduktan sonra yurt dışına taşınan Gülşen, konserlerine yeniden başladı. İddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Gülşen, son konserindeki kombiniyle yine olay oldu.

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GÖĞÜS VE KALÇA KISMINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKİCİ

Transparan ve ten rengi tulum tercih eden ünlü şarkıcının kıyafetinin göğüs kısmına ve kalça kısmına yerleştirilmiş pembe kurdele detayıyla ağızları açık bıraktı.

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"AL BU KİRAZDAN"

Sahneden karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Gülşen, paylaşımına "Al bu kirazdan" notunu düştü. Ünlü şarkıcının sahne kıyafetini beğenmeyen takipçileri paylaşımın altını eleştiri yorumuyla doldurdu.

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