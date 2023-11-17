Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu. Mehmet Ali Erbil ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan nikâh masasına oturması beklenirken ikiliden kötü haber gelmişti. Gülseren Ceylan, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımla ünlü şovmen ile ayrıldıklarını "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" sözleriyle duyurmuştu.

"UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA TEK EŞLİ OLDUM"

Erbil ise ayrılığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Öncelikle ben Gülseren'e evlenme teklifi etmedim. On yüzük doğum günü hediyesiydi. Bir diğer konu da araba alma mevzusu. Ben kendime araba almadım, ona nasıl alacağım! Zaten öyle istekleri olan bir kız değildi. Benden ev yada araba istemedi. Marka alışverişler yapmak da istemedi. Sadece aşkı için Almanya'da ailesini, işini ve arkadaşlarını terk edip benim yanıma geldi. 4 aylık bir süreç oldu. Aynı evi paylaştık. Aramızda ikinci şahıslar olmadı. Ben uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum."

"İbrahim Tatlıses de tanıktır buna. Tatlıses bana 'Kirvem bu kızın hiç dışarda gözü yok.' derdi. Bir erkeğe verdiği hediyeyi geri istemek yakışmaz. Öyle bir şey de olmadı. Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık. Hala konuşuyoruz. Barışma durumumuz yok. Çok yıprandık ikimizde. O genç bir kadın ve bir geleceği var, benimle birlikte geleceği olmayabilirdi. Çok iyi anlaşıyorduk, kızlarımla da çok iyi anlaşıyordu. Torunumla oyun oynuyorlardı düşünün, ama olmadı. Sağlık olsun. Allah iyi insanlar çıkarsın karşısına."

"MEHMET ALİ ÇOK BAŞINA BUYRUK BİRİ"

Gülseren Ceylan'dan eski aşkına yanıt geldi. '2. Sayfa'ya konuşan Ceylan; İstinye'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Mehmet Ali ile ayrıldığımız için artık eski oturduğum yere geri döndüm. Benlik bir şey yoktu. Ondan ev ve araba istediğim iddialarını yalanladı zaten. Hiçbir şey istemedim. Bana evlenme teklifi etmemişti ama ciddi bir yolda ilerliyorduk. Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Çok başına buyruk bir insan Mehmet Ali. Ben öyle bir insan değilim."

"Benim en başından beri duygularım, davranışlarım, konuşmalarım belliydi. O da ilk başta iyiydi. Ama biliyorsunuz erkekler biraz kadını ellerinin altına alınca değişiyorlar. O da değişti, o değişince ben de ayrılma kararı aldım. Eğer evde kalsaydım, belki zaman ilerleseydi evlenebilirdik ama ben başına buyrukluğa gelemiyorum. Mehmet Ali de sonuçta belli bir yaştaki bir insan, sıkıldı herhalde ciddi ilişkiden. Onun sıkıldığını hissettiğimde ayrılma kararı aldım."

"YAŞIM KÜÇÜK, HERHALDE OLMAYACAK DEDİM"

"Hâlâ yazıyor, arıyor beni. Hâlâ 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' diye soruyor. Elini üstümden çekmedi. Ama ben kesinlikle hiçbir şey istemiyorum. Artık Mehmet Ali ile görülmek ve konuşmak istemiyorum. Kırıldım ama şu an geçti, aramızdaki şeyleri çözdük. Arkadaş kaldık, düşman değiliz. Ama ilişkimiz tamamen bitti. Emek veriyorsun, ama karşındaki insan emek gördükçe şımarmak mı diyeyim, öyle oluyor. 'Ne gerek var' diyorsun o zaman, zaten yaşım küçük. Herhalde olmayacak dedim, bunu hissettiğim için ayrıldık. Yoksa ciddi bir sebep yok, 'aldatma var' falan yazmışlar; öyle bir şey asla yok."

Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin kendisinden ayrıldıktan sonra gizemli bir kadın ile görüntülenmesi ile ilgili ise "Evet 'o benim arkadaşım, iş yerinden' dedi. Klasik Mehmet Ali Erbil işte!" demekle yetindi.