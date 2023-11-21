Mehmet Ali Erbil TikTok'tan ne kadar kazandığını açıkladı. Dilan Polat'lı yanıt

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bu kez TikTok kazancıyla gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına daha önce katılan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in günlük TikTok kazancının 70 ile 100 bin TL olduğunu söylemişti.

Bu konu aynı programda yeniden gündeme geldi. İddialara göre, günlük TikTok kazancıyla adeta dudak uçuklatan Mehmet Ali Erbil "Dilan Polat kazanıyorum" yanıtıyla yine adından söz ettirdi.

SERDAR ORTAÇ “DÜNYA PARALAR GÖNDERİLİYOR” DEMİŞTİ

Serdar Ortaç da geçtiğimiz gün TikTok’ta kendisine gönderilen hediyeleri dağıttığını dile getirdi ve gönderilen paraları ne yaptığını açıkladı.

"Gönderilen hediyeleri de ben ihtiyacı olanlara atıyorum" diyen Ortaç, "Hediye bana lazım değil ki. Dünya paralar gönderiliyor yani. Ben de başkalarına veriyorum" dedi.