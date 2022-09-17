﻿Gültekin Uysal; Öcalan ve Erdoğan ittifakı var

Türkiye'nin hızla seçime yaklaştığı günlerde Cumhur İttifakının eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile yandaş medyanın tek hedefi var:

- 6'lı masanın dağılması…

Çünkü 6 lider cumhuriyetimizin siyasi tarihinde görülmemiş bir uyum ve iş birliği içerisinde.

6'lı masanın önemli ismi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret ederek güncel siyasi konular hakkındaki görüşlerini sordum.

Soru: 6'lı masanın önünde, arkasında, üstünde altında, sağında solunda kimse var mı, dağılma durumu olur mu?

Uysal: "6'lı masa, sadece 6 siyasi partiden ibaret. Türkiye'de eğer PKK ile ilişkiden birisi bahsetmek istiyorsa;

- Öcalan ve Erdoğan ittifakı var.

PKK ile iş birliği yapma imtiyazı da sayın Erdoğan'da ama söyleyecek sözü bittiği için, birkaç gündür basına da yansıdığında gördük ki parti kurmaylarına şöyle talimat vermiş;

- 'İtham ve karalama üzerine kurulu kara propaganda yapın…'

6'lı masa etrafındaki siyasi partiler iftiralarla muhatap oluyor.

- Bilmeliler ki 6'lı masa dağılmaz, dağıtılamaz…

HDP zaten yolunu çizmiş 3. ittifakı kuruyor.

6'lı masanın kılavuzu;

- Türk milletidir,

- Türkiye'nin hayalleri,

- Gençlerimizin hayalleri,

- Kadınlarımızın hayalleri,

Milletin beklentileri bizim kılavuzumuzdur."

Soru: HDP'ye bakanlık verilebilir sözü, İYİ Parti'den tepkiler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için neler söyleyeceksiniz?

Uysal: "Siyasetin şuuruna varmış insanlar bilir ki olurla olmaz ayırt edilir.

Partide konuşan insanlar bellidir. Sayın Kılıçdaroğlu büyük bir hoşgörü içerisinde, büyük bir özgüven içerisinde.

Kabul etmek lazım ki hem tarihsel kimliği hem meclisin ikinci büyük siyasi partisi, hem de muhalefetin en büyük partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı için diyor ki;

- 6'lı masada bulunan 6 siyasi parti belirleyecek…

Bir iyi niyet ortaya koyuyor.

O açıdan doğmamış çocuğa don biçmenin alemi yok ama iktidar 10 parmağında 10 kara.

Adalet ve Kalkınma Partisi geçmişte kurduğu hükümette HDP' ye 2 bakanlık verdi, siz de yazdınız, hatırlattınız."

Soru: 13'üncü Cumhurbaşkanı 6 liderin belirleyeceği aday seçilirse 6 parti kabinede yer alacak mı?

Uysal: Konuşulmuş şeyler değil bunlar. Partilerin öncelikleri, kişisel öncelikler önemli değil Türkiye'nin öncelikleri merkezinden bakıyoruz.

Soru: 6 lider 6 kere bir araya geldiniz, yine geleceksiniz. Bu toplantılarda ne konuşuyorsunuz?

Uysal: "Sabah akşam bir takım operasyonlarla, karalama yöntemiyle gazete köşelerinde, televizyonlarda 6'lı masanın birlikteliğine çomak sokmak için, karşılıklı şüphe yaratmak için var gücüyle çalışan dezenformasyon üreten, spekülasyon üreten yerleşik kalemler var.

Türkiye' nin maruz kaldığı hukuksuzluk, yolsuzluklar ortada.

Türkiye demokrasiden küme düşmüş durumda.

Orhan bey, Türkiye'de hiç olmadık bir şey yaşıyoruz.

- Suriye'de Adalet ve Kalkınma Partisinin yanlış politikası dolayısıyla ABD gözetiminde bir PKK devleti kuruldu.

- İkinci büyük kırılma, uzun asırlar sıcak denizlere inme hayali olan Rusya, artık bölgenin kalıcı gücü ve bizim güney komşumuz haline geldi.

- 10 yıllar boyunca Türkiye'nin değiştiremeyeceği bölgedeki siyasi varlık haline dönüşüyor.

Bu riskleri konuşmak mecburiyetindeyiz ve bunların müsebbibi olan Adalet ve Kalkınma Partisinin bunları çözeceğini beklemek ham hayal olur.

O açıdan Türkiye'nin iktidar değişikliğine ihtiyacı var, buna hazırlanıyoruz."

Soru: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda tek bir terörist vermediler ne dersiniz?

Uysal: "Sayın Erdoğan ne zaman sesini yükseltmiş ise tam tersini yapacağından eminim.

Türkiye 'nin haklı tezlerine rağmen. İşte 30 Haziran'da Madrid'e giderken söylenen sözler sonrası NATO Zirvesi'nde 15 dakikada eller havaya diyerek teslim olan sözde yerli ve milli bir iktidar var.

Sayın Erdoğan, kendi iktidarını devam ettirmek için her türlü tavizi verme noktasındadır.

Şahsi zafiyetleri ülkemiz için milli güvenlik açığına dönüşmüş durumda."

Soru: Yüksek Seçim Kurulu zamanında yapılacak seçimde Erdoğan'a, yeşil ışık yakar mı? 14 Mayıs'ta erken seçim için tavrınız ne olur?

Uysal: "14 Mayıs'ta seçimin olmasını tercih ederiz, 'Yeter söz milletin' diyen Demokrat Parti kurucu irademiz ne söylemişse, biz de aynısını söyleriz, memnuniyet duyarız.

YSK güvenini kaybetmiştir.

Türkiye ara dönemler yaşamış, darbeler yaşamış ama sandıkla ilgili iktidar, muhalefet hiçbir zaman bir şüphesi olmamıştır.

Ama bugün şüphemiz var.

Yüksek Seçim Kurulu, demokrasinin ve seçim sandığının teminatı olması gerekirken, iktidarın oyuncağı olmuştur."