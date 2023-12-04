Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer

Bir insanın aklından günde kaç düşünce geçiyor? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer

Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor Kanadalı araştırmacılar, ilk kez insan beyninde bir düşüncenin izlediği yolu ortaya koydular. Bilim insanları bu sayede bir fikrin ne zaman başladığını ve bittiğini anlayarak, ortalama bir insanın zihninde günde 6 binden fazla düşüncenin meydana geldiğini hesaplandı.

Kanada yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir insanın zihninden günde yaklaşık 6 bin düşünce geçiyor. Araştırmacılar, bir insanın beynindeki düşüncenin başlangıç ve bitiş noktalarını ilk kez ortaya koydu. Birr isanın odaklandığında ortaya çıkan tek bir fikri izole etmeyi başaran bilim insanları, “düşünce solucanı” adı verdikleri zihin sürecini değerlendirdi. Bununla birlikte, ekip bir kişinin düşünce sürecinin ölçmenin, onun kişiliğine ait çeşitli yönlerin de tahmin edilmesini sağlayacağını belirtti.

NERELERDE BİLE ORTAYA ÇIKIYOR

Kanada’daki Bilişsel Nöroloji Merkezi’nde araştırma başkanı olan Doktor Jordan Poppenk, “Düşünce solucanları dediğimiz şey, beyindeki aktivite modellerinin basitleştirilmiş bir temsilindeki bitişik noktalardan oluşuyor. Bir kişi yeni bir düşünceye geçtiğinde, yöntemlerimizle tespit edebileceğimiz yeni bir düşünce solucanı yaratır. Ayrıca, insanların film izlerken de yeni fikirlerin yaptığı gibi düşünce solucanlarının da ortaya çıktığını fark ettik” ifadelerini kullandı.

Poppenk ve ekibi, ortalama bir insanın günde yaklaşık 6 bin 200 düşünceye sahip olduğunu belitti.
Çalışma kapsamında, 184 katılımcı çeşitli filmler izletildi. Araştırmacılar, her gönüllüde fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme gerçekleştirdi. Bu yöntem kan akışındaki değişikliklere bakarak beyin aktivitesini ölçüyor.

ZİHNİN KARA KUTUSUNA YOLCULUK

Bilim insanları yeni yöntem ile insanların ne düşündükleri yerine belirli şeyleri ne zaman düşündüklerini belirlemeye odaklandı.
Dr. Poppenk, “Güvenilir olmayan bir yöntem olan düşünce üzerine araştırma tarihi boyunca zor olmuştur. Yeni düşüncelerin başlangıcını ölçebilmemiz bize zihnin “kara kutusu”na göz atma imkanı veriyor” dedi.


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