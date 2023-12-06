"αSyn-SAA" Parkinson’a umut ışığı mı?

Bilim insanları, Parkinson'un daha erken teşhisine olanak sağlayacak yeni bir teknik geliştirdi. İşte detaylar…

ABD'li bilim insanları, Parkinson hastalarının beyinlerinde kümelenen alfa-sinüklein proteini kopyalayıp analiz eden "αSyn-SAA" isimli yeni bir teknik geliştirdi. Global Post'un haberine göre, çalışmaya Parkinson hastaları, hastalık riski taşıyanlar ve kontrol grubunun olduğu 1100'den fazla kişi katıldı. "αSyn-SAA" tekniği ile beyin omurilik sıvısı örnekleri alınan hastaların yüzde 88'inde pozitif sonuç elde edildi. Buna karşılık, yeni tekniğin Parkinson hastalığının bazı türleri ile bağlantılı "LRRK2" gen varyantını taşıyan hastalarda daha az başarılı olduğu ve hastaların yüzde 68'ine teşhis konulabildiği belirtildi.

Lancet dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı, Pennsylvania Üniversitesinden Andrew Siderowf, geliştirdikleri tekniğin hastalığın daha erken teşhisine imkan verebileceğini açıkladı. Araştırmaya katılmayan ancak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Almanya'daki Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesinde nörolog Daniela Berg ve Christine Klein, yeni tekniğin Parkinson hastalığının teşhisinde, araştırılmasında ve tedavisinde "çığır açıcı" olabileceğini belirtti.

Alzheimer'dan sonra dünya genelindeki en yaygın nörodejeneratif hastalıklardan olan Parkinson, 10 milyona yakın kişinin hayatını etkiliyor. Henüz tedavisi olmayan hastalığın teşhisi için herhangi bir test yapılmıyor. Doktorların ancak semptomların görünmesiyle teşhis edebildiği Parkinson’un başlamasında veya ilerlemesinde, beyin hücrelerindeki protein birikimlerinin etkili olduğu biliniyor.

AA