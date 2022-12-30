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Z kuşağının sesi olan gruptan yılbaşı şarkısı. Affetmez bizdeki hırsızlar

Yaptıkları gündeme dair besteleriyle kendilerinden söz ettiren Yellowossi adlı sosyal medya kullanıcısı, bu defa da yeni yıl şarkısıyla gündeme geldi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 02:21
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Gündeme dair sözleriyle öne çıkan Yellowossiden yılbaşı şarkısı

Z kuşağının sesi olan gruptan yılbaşı şarkısı. Affetmez bizdeki hırsızlar
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Yazdıkları şarkı sözleriyle sistem eleştirisi yapan iki genç isim Instagram hesaplarından paylaştıkları şarkılarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Z kuşağının sesi olmayı başaran ikili, bu defa da yeni yıl şarkısı ile öne çıktı.

Kaçak içkilerden yeni yıl zamlarına, göbekli Nobel Baba'ya kadar pek çok farklı konuyu şarkılarına taşıyan ikilinin 'Yılbaşı Özel Yumurta 2' adını verdiği çalışmalarının sözleri şöyle:

Durum aynı bulamadık yumurta

Şimdi olmuş kolisi 70 lira 

Önümüzde yeni yıl var best zamlar yolda

Yılbaşında 10dan geriye sayan da var . Asıl sayım ondan sonra bak cepte ne var

Piyangoya bel bağlayıp umut eden de var. Tombalada çinkon bile yok var sende nazar

Noel baba bacamız dar sende de göbek var. Gel bizle yaşa aç kal zayıfla

Tekeldan al kaçak alma sönmesin ışıklar. Kör olursun affetmez bizdeki hırsızlar

Bizdeki hırsızlar

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