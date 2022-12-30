Z kuşağının sesi olan gruptan yılbaşı şarkısı. Affetmez bizdeki hırsızlar

Yazdıkları şarkı sözleriyle sistem eleştirisi yapan iki genç isim Instagram hesaplarından paylaştıkları şarkılarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Z kuşağının sesi olmayı başaran ikili, bu defa da yeni yıl şarkısı ile öne çıktı.

Kaçak içkilerden yeni yıl zamlarına, göbekli Nobel Baba'ya kadar pek çok farklı konuyu şarkılarına taşıyan ikilinin 'Yılbaşı Özel Yumurta 2' adını verdiği çalışmalarının sözleri şöyle:

Durum aynı bulamadık yumurta

Şimdi olmuş kolisi 70 lira

Önümüzde yeni yıl var best zamlar yolda

Yılbaşında 10dan geriye sayan da var . Asıl sayım ondan sonra bak cepte ne var

Piyangoya bel bağlayıp umut eden de var. Tombalada çinkon bile yok var sende nazar

Noel baba bacamız dar sende de göbek var. Gel bizle yaşa aç kal zayıfla

Tekeldan al kaçak alma sönmesin ışıklar. Kör olursun affetmez bizdeki hırsızlar

Bizdeki hırsızlar