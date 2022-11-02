Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti

Gazeteduvar'da yer alan bilgilere göre, Alf Araştırma'nın yaptığı son ankette "Z kuşağı" olarak tanımlanan grupta birinci parti yüzde 30,3 ile CHP oldu. CHP'yi 15,1 ile İYİ Parti takip etti.

27-30 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya 17-26 yaş aralığındaki 2 bin 120 kişi katıldı. Katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

Ankette hata payının +/- yüzde 2,6 olduğu belirtilirken, kararsız oyların dağıtıldığını ifade edildi.

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 30,5'i oyunu CHP'ye atacağını söyledi. CHP'yi yüzde 15,1 ile İYİ Parti takip etti.

Genç nüfus üzerinde yapılan ankette AKP yüzde 11,9 ile üçüncü parti oldu. Zafer Partisi ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırayı aldı. Ankette HDP yüzde 8,7, MHP yüzde 5,1 puan olarak gözlemlendi.

Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi yüzde 4,4, Deva Partisi yüzde 4,2, Gelecek Partisi ise yüzde 3,9 olarak gözüktü.

Yeniden Refah yüzde 2,9, Memleket Partisi ise yüzde 1,8 oranında kaldı. Diğer partilerin oranı yüzde 2,6 olarak ölçüldü.

Alf Araştırma, sonuçları böyle duyurdu: