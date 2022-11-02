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Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti

Alf Araştırma'nın "Z Kuşağı oy tercihleri" adlı anketinde ilk iki sırada Millet İttifakı partileri yer aldı. Seçmenlerin yüzde 30,5'i oyunu CHP'ye atacağını söyledi. CHP'yi yüzde 15,1 ile İYİ Parti takip etti. AKP'nin oyu yüzde 11,9'da kaldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 07:59
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Alf Araştırma'nın son anketinde 2 parti uçuşa geçti. Z Kuşağı kararını verdi 

Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
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Gazeteduvar'da yer alan bilgilere göre, Alf Araştırma'nın yaptığı son ankette "Z kuşağı" olarak tanımlanan grupta birinci parti yüzde 30,3 ile CHP oldu. CHP'yi 15,1 ile İYİ Parti takip etti.

27-30 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya 17-26 yaş aralığındaki 2 bin 120 kişi katıldı. Katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

Ankette hata payının +/- yüzde 2,6 olduğu belirtilirken, kararsız oyların dağıtıldığını ifade edildi.

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 30,5'i oyunu CHP'ye atacağını söyledi. CHP'yi yüzde 15,1 ile İYİ Parti takip etti.

Genç nüfus üzerinde yapılan ankette AKP yüzde 11,9 ile üçüncü parti oldu. Zafer Partisi ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırayı aldı. Ankette HDP yüzde 8,7, MHP yüzde 5,1 puan olarak gözlemlendi.

Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi yüzde 4,4, Deva Partisi yüzde 4,2, Gelecek Partisi ise yüzde 3,9 olarak gözüktü.

Yeniden Refah yüzde 2,9, Memleket Partisi ise yüzde 1,8 oranında kaldı. Diğer partilerin oranı yüzde 2,6 olarak ölçüldü.

Alf Araştırma, sonuçları böyle duyurdu: 

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Mithat
2.11.2022 09:09
Anketlere fazla guvenmeyin eger kilicdaroglu aday olursa millet ittifaki sahaya 1 /0 yenik baslar cunku muhafazkar kesim oy vermez meral hanimda aday olursa chp tabanindan oy alamaz bunu gaziantep gor  
 
Ayşe Kalender
2.11.2022 09:09
Bu kadar zulüme sefalete ölümlere rağmen birilerine hala oy vereceklerin elleri kırılır inşallah  
 
Pandora
2.11.2022 09:07
Umudumuz Z kuşağına kaldıysa ülke bitmiş denektir.bunların kendilerine hayırı yok.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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