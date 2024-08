Gündüz kuşağında son durum

Televizyon kanalları için akşam kuşağı olduğu kadar gündüz yayınlanan programlar da büyük önem taşıyor. Peki, sezonu erken açan gündüz kuşağında neler var? Birlikte bakalım.

24 Haziran’da başlayan ‘Fatih Ürek ile Gelin Görümce’, hafta içi her gün 16.15’te NOW TV’de yayınlanıyor. ‘Gelinim Mutfakta’, Aslı Hünel’in sunumuyla Pazartesi günü 7. sezonuna başladı. Program, hafta içi her gün saat 13.00’te Kanal D’de ekrana geliyor. Bu yıl Ezgi Sertel’in sunacağı ‘Gelin Evi’ ise, 12 Ağustos’ta 8. sezonuna başlayacak. Yapım, Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 12.30’da Show TV'de izleyicisiyle buluşacak. Kadir Ezildi’nin sunduğu ‘En Hamarat Benim’, 19 Ağustos’ta NOW TV’de hafta içi her gün 13.30’da yayınlanacak. Star TV’de yeni başlayacak olan ‘Sana Değer’, Show TV’de ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’, Kanal D’de ‘Neler Oluyor Hayatta’, NOW TV’de ‘Çağla ile Yeni Bir gün’, TRT 1’de ‘Alişan ile Hayata Gülümse’, TV8’de ‘Aramızda Kalmasın’ ve ‘Zuhal Topal’la Yemekteyiz’, atv’de ‘Esra Erol’da’ ve ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’, Beyaz TV’de ‘Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var’, ‘Söylemezsem Olmaz’ ve ‘Esra Ezmeci ile Yeni Baştan’ın Eylül’de ekranda olması bekleniyor.

Gündüz kuşağında yer alan programlara reytingi bol bir sezon diliyorum.

Berkay’dan yeni şarkı

Kendine has tarzıyla sevenlerinin gönlünde ayrı bir yer edinen Berkay, yeni şarkısı ‘Birimiz Ayakta Kalmalıydı’yı Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı.

Emrah’ın 40. sanat yılına özel hazırlanan saygı albümünde ‘Birimiz Ayakta Kalmalıydı’ şarkısını seslendiren Berkay, müzik eleştirmenlerinden de tam not aldı.

Sözleri Hakkı Yalçın’a, müziği Emrah’a ait şarkı, albümün en dikkat çeken şarkılarından birisi olurken sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Şarkıyı ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Emin Alper’in gözünden ‘Öteki’

Emin Alper’in Dostoyevski’nin insanın psikolojik derinliklerine ulaşan romanı ‘Öteki’ adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’, 3 Eylül’de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Sahnesi’nde olacak.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın kadrosunda yer aldığı özgün kara komedi türündeki oyunun biletleri satışa çıktı.

Oyun, ‘Fiziksel olarak kusursuz bir biçimde size benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıddı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız?’ sorusunu size sorduracak.