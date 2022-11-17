Güneşin üzerindeki yeşil parlamanın sırrı çözüldü. Fotoşop değil

Gökyüzünde açık ve ufuk çizgisi net bir şekilde göründüğü durumlarda, Güneş doğarken veya batarken Güneş ışığının parlak yeşil bir renk aldığı ana verilen isime "yeşil parlama" adı verilir. Güneş tepedeyken Güneş ışığını sarı renkte görülmesinin nedeni, atmosferin ışınları dağıtırken mavinin tonlarını filtrelemesi olarak açıklanmaktadır. Güneş'in doğuşu ve batışı, yani ufuk çizgisinden çıkışı ve ufuk çizgisinde yok oluşu sırasında bu ışınlar eğik açıyla gelmektedir. Bu durumda atmosfer ışıklarının yeşil görülmesi durumu ortaya çıkar. Bu çok kısa süre için yaşanan bir olaydır ve gözlemlenmesi için, uygun koşulların bir araya gelmesi gerekir.

En düzenli olarak Şili, Cerro Paranal'da gözlemlenen yeşil ışık genellikle Şili Atacama Çölü'ndeki 2.635 metre yüksekliğindeki dağ, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskopu'na (Very Large Telescope) da ev sahipliği yapmaktadır. Dağdaki koşullar yeşil parlama için o kadar uygun ki, gözlemevi Ay üzerinde bir yeşil parlamanın görüntüsünü bile yakalayabildi.

Yeşil flaşın uzunluğu, güneşin batma veya yükselme hızına bağlı olsa da, genellikle bir ila üç saniye arasında sürerken, kaydedilen en uzun gözlem tam 35 dakika sürmüştür. Amiral Byard'ın 1929'da Antarktika'daki Little American üssüne yaptığı keşif gezisinin tanık olduğu bu uzun görüş, güneşin kutup bölgelerinde inanılmaz derecede yavaş batmasının bir sonucudur.

"Yeşil parlama" olarak adlandırılmasına rağmen, aslında benzer bir yeşil flaş efekti veren dört ayrı olay bulunuyor.

I-Mir veya alt serap en yaygın olanıdır ve güneş ufkun altına batarken görülebilir. Düzleştirilmiş bir oval gibi görünen, okyanus üzerinde sıcak hava olduğunda ve su yüzeyinin yakınında güçlü bir sıcaklık gradyanı olduğunda ortaya çıkar.

M-mir veya sahte serap, alt seraba benzer, ancak yüzeyin üzerindeki sıcaklık gradyanında birkaç derecelik bir bükülme ile atmosferik bir sıcaklık değişimi ile ortaya çıkar. Yeşil alana ince bir nokta ile kıstırılmış bir etki yaratır. Bu en iyi yüksek bir seviyeden bakıldığında görülür.

Muhtemelen en etkileyici ve en uzun süren yeşil parlama olan alt kanal parlaması 15 saniyeye kadar devam edebilir. Gözlemcinin yüzeyin yakınında meydana gelen atmosferik değişimin altında olması nedeniyle çok daha dar bir yükseklik gradyanının neden olduğu yeşil bir kum saati etkisi oluşturur.

En nadir olan ise, ufuktan yukarıya doğru birkaç saniye süren bir yeşil ışık huzmesi oluşturan yeşil ışındır. Bu olay çok fazla belgelenmemiştir ve meydana geldiğine dair bilinen hiçbir görüntü yoktur.

Farklı serap türleri hafif atmosferik değişikliklerden kaynaklanırken, yeşil parlamaların gözlemlenebilmesinin nedeni, ışığın Dünya atmosferinde kırılma şekliyle ilgilidir. Işığın dalga boyuna bağlı olarak mavi, mor ve yeşil renkler sarı, turuncu ve kırmızıya göre daha fazla kırılır. Güneş ufuktayken, çok daha yoğun bir atmosferik katmandan parlamasından dolayı buradan geçen sarı, turuncu ve kırmızı dalga boyları büyük olasılıkla atmosfer tarafından emilir. Kalan mavi ve mor dalgalar, parlamayı oluşturacak şekilde en güçlü yeşil dalga boyunu bırakarak dağılır, ancak bazen mavi parlamalar da meydana gelebilir.