Güneşten kerteriz alan Kerem Ökten daha beter sıcakların tarihini açıkladı. Hava serinledi diye sevinme

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, tarih vererek bölge bölge yaşanacak en sıcak günleri açıkladı.

Güneşten kerteriz alan Kerem Ökten daha beter sıcakların tarihini açıkladı. Hava serinledi diye sevinme

Editör: Bengü Zorlu

Küresel iklim krizinin etkisi tüm dünyada hissedilirken, Türkiye’de yaşanacak olan son durumu meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından duyurdu.

“LİBYA SICAKLARI YERİNİ BASRA SICAKLARINA BIRAKACAK”

Ökten, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dikkat çekerek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İşte o açıklama;

“4, 5 ve 6 Ağustos'ta Libya sıcakları, yerini Basra sıcaklarına bırakacak. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu sezonun en sıcak günlerini yaşayacak. Batı bölgeler 26 Temmuz kadar olmasa da sıcak olacak. 6 Ağustos'tan sonra Balkanlar devreye girecek. 6 Ağustos'tan sonrası rahat...”

ekran-goruntusu-2023-07-29-104058.jpg

İlgili Haberler
Güneşten kerteriz alan adam Kerem Ökten aşırı ısınan deniz suyu yüzünden olacakları açıkladı
Kerem Ökten karın habercisini açıkladı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru yola çıkan görüntüyü paylaştı
Öne Çıkanlar
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Son Haberler
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı soruşturmasında 6 kişiye dava Güncel
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı soruşturmasında 6 kişiye dava
Kısa çalışma ödeneğinde yeni gelişme Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinde yeni gelişme
Hadise'de bir farkla Barbie akımına uydu Magazin
Hadise'de bir farkla Barbie akımına uydu
Tamirhanede yanlış pedala bastı olanlar oldu Güncel
Tamirhanede yanlış pedala bastı olanlar oldu
Akbelen'de nöbet alanı abluka altında. Polisten TOMA'lı müdahale Güncel
Akbelen'de nöbet alanı abluka altında. Polisten TOMA'lı müdahale
Petrolden dış ticaret açığını artıracak kötü haber Ekonomi
Petrolden dış ticaret açığını artıracak kötü haber
Kamyonet yandı dumanı gökyüzünü kapladı Güncel
Kamyonet yandı dumanı gökyüzünü kapladı