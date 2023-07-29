Güneşten kerteriz alan Kerem Ökten daha beter sıcakların tarihini açıkladı. Hava serinledi diye sevinme

Editör: Bengü Zorlu

Küresel iklim krizinin etkisi tüm dünyada hissedilirken, Türkiye’de yaşanacak olan son durumu meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından duyurdu.

“LİBYA SICAKLARI YERİNİ BASRA SICAKLARINA BIRAKACAK”

Ökten, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dikkat çekerek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İşte o açıklama;

“4, 5 ve 6 Ağustos'ta Libya sıcakları, yerini Basra sıcaklarına bırakacak. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu sezonun en sıcak günlerini yaşayacak. Batı bölgeler 26 Temmuz kadar olmasa da sıcak olacak. 6 Ağustos'tan sonra Balkanlar devreye girecek. 6 Ağustos'tan sonrası rahat...”