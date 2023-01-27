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Kerem Ökten karın habercisini açıkladı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru yola çıkan görüntüyü paylaştı

Meteoroloji kahini Kerem Ökten'den İstanbul'a karın müjdesi geldi. Ökten, Karadeniz'den Marmara'ya doğru yola çıkan görüntüyü 'Şu görüntünün güzelliğine bakın' diyerek paylaştı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 15:38
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Kar ve soğuk hava geliyor: Kerem Ökten açıkladı

Kerem Ökten karın habercisini açıkladı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru yola çıkan görüntüyü paylaştı
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Yurt genelinde kış mevsimi başladı. Ancak bu yıl beklenen yağışlar tüm yurda henüz giriş yapmadı.

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaş, soğuk ve yağışlı havaların ne zaman geleceğini merak eder oldu.

Ayrıca yurtta yağış olmaması sebebiyle barajlarda su doluluk oranları sinyal veriyor ve kuraklık riski mevcut. 

Beklenen açıklama ise Kerem Ökten'den geldi.

Ökten, İstanbul için "Karadeniz'den mor renkler Marmara'ya yola çıkmış." dedi.

Ökten, "1984 yılı çok kurak geçmişti. Ardından muhteşem 1985 kışı geldi. Ayrıca 1985 Ekim ayında İstanbul'da sel gitti. Bazen böyle kurak dönemler olur." diye konuştu. 

Ökten, "Kış başladı. Tüm senaryolar İstanbul'a soğuk ve yağışlı havaları müjdeliyor." ifadelerini kullandı.

"TÜM SENARYOLAR İSTANBUL'A SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVALARI MÜJDELİYOR"

Ökten'in açıklamaları şöyle: 

"Kış başladı. Aşağıdaki İstanbul diyagramı. Tüm senaryolar İstanbul'a Soğuk ve yağışlı havaları müjdeliyor. Veri Amerika meteoroloji modelinden. Sıcaklıklar bugün hızla düşmeye devam edecek. Uzun sürecek soğuk ve yağışlı günler başlıyor.

1984 yılı çok kurak geçmişti. Ardından muhteşem 1985 kışı geldi. Ayrıca 1985 Ekim ayında İstanbul'da sel gitti. Bazen böyle kurak dönemler olur. Artık Yağışlar, kar, yağmur geliyor. Ayrıca el nino'ya giriyoruz. El nino olunca Kuzey yarım küre daha yağışlı olur...

"MARMARA'YA YOLA ÇIKMIŞ"

"Şu görüntünün güzelliğine bir bakabilir misiniz? Mor renkler ve tonları kar. Ülkenin yarısı etkili kar alırken, Karadeniz'den mor renkler Marmara'ya yola çıkmış."

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