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  • Yanan odunların içinde bir anda yüz belirdi. Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Yanan odunların içinde bir anda yüz belirdi. Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Güney Galler'de bir aile şöminenin yandığı sırada bir anda beliren yüz ifadesini gördü ve fotoğrafladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf Almanya'nın eski lideri Adolf Hitler'e benzetildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:56
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Güney Galler'de yanan şöminede Adolf Hitler'in silüeti oluştu

Yanan odunların içinde bir anda yüz belirdi. Görüntüler sosyal medyada olay oldu
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Güney Galler'in Bringend kentinde yaşayan bir ailenin hiçbir şeyden habersiz evlerinde şöminenin başında oturdukları sırada başlarına çok ilginç bir olay geldi. Şöminede yanan odunların arasında bir anda surat ifadesi belirdi.

SOSYAL MEDYA BU OLAYI KONUŞUYOR

Bu anı kaydeden aile üyeleri, hemen eline telefonu alarak şöminede beliren yüz ifadesinin fotoğrafını çekti. Daha sonra ise bu kare evin annesi Hayleigh Williams tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Williams'ın Facebook üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

HİTLER'E BENZETTİLDİ

Söz konusu fotoğraf karesi aile tarafından Almanya'nın eski lideri Adolf Hitler'e benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları anneye destek verirken, bazıları ise tamamen tesadüf olduğunu savundu.

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Insan
13.10.2022 15:32
Bende izgara yaparken essek simadi gordum yanlis et mi pisirdim acaba  
 
Abbas
13.10.2022 15:17
Küçükken karanlıkta otlar salanınca korkudan Kurt’a benzetirdim  
 
no problem
13.10.2022 15:05
yok kurucu baskana benziyor  
 
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