Yanan odunların içinde bir anda yüz belirdi. Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Güney Galler'in Bringend kentinde yaşayan bir ailenin hiçbir şeyden habersiz evlerinde şöminenin başında oturdukları sırada başlarına çok ilginç bir olay geldi. Şöminede yanan odunların arasında bir anda surat ifadesi belirdi.

SOSYAL MEDYA BU OLAYI KONUŞUYOR

Bu anı kaydeden aile üyeleri, hemen eline telefonu alarak şöminede beliren yüz ifadesinin fotoğrafını çekti. Daha sonra ise bu kare evin annesi Hayleigh Williams tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Williams'ın Facebook üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

HİTLER'E BENZETTİLDİ

Söz konusu fotoğraf karesi aile tarafından Almanya'nın eski lideri Adolf Hitler'e benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları anneye destek verirken, bazıları ise tamamen tesadüf olduğunu savundu.