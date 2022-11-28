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Bu da bizden size hediye olsun. Günün Kapağı

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf 'günün kapağı' seçildi. Yapılan paylaşıma kısa zamanda beğeni ve yorum yağdı. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:39
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''Günün kapağı'' seçildi: İşte o paylaşım...

Bu da bizden size hediye olsun. Günün Kapağı
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Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü, 'günün kapağı' oldu. Fotoğrafta geçen diyalog ise büyük beğeni topladı. 

Ayrıca paylaşımı görenler sosyal medya kullanıcıları "çok haklı" gibi yorumlarda bulundu. 

Paylaşımda geçen diyalog ise dikkat çekti. 

O diyalog ise şöyle: 

"-Ebedi huzurun sırrı nedir?

+Aptallarla tartışmamak.

-Katılmıyorum.

+Evet, haklısın. " ifadeleri kullanıldı.

İşte günün kapağı: 

Öte yandan bir psikoloji kitabında ise 'aptal olma' konusuna şöyle değinilir: 

"Bir kişinin aptallığıyla baş etmek, her iki tarafın çatlaklarından hareketle iki dünyanın iç içe geçerek birbirini değiştirmesi anlamına gelir." denilir. 

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Havva
28.11.2022 15:52
Heleki suaralar bu ilaç gibi gerçekten,sağlıklı bir yaşam için ses kirliliğine son  
 
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