Bu da bizden size hediye olsun. Günün Kapağı

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü, 'günün kapağı' oldu. Fotoğrafta geçen diyalog ise büyük beğeni topladı.

Ayrıca paylaşımı görenler sosyal medya kullanıcıları "çok haklı" gibi yorumlarda bulundu.

Paylaşımda geçen diyalog ise dikkat çekti.

O diyalog ise şöyle:

"-Ebedi huzurun sırrı nedir?

+Aptallarla tartışmamak.

-Katılmıyorum.

+Evet, haklısın. " ifadeleri kullanıldı.

İşte günün kapağı:

Öte yandan bir psikoloji kitabında ise 'aptal olma' konusuna şöyle değinilir:

"Bir kişinin aptallığıyla baş etmek, her iki tarafın çatlaklarından hareketle iki dünyanın iç içe geçerek birbirini değiştirmesi anlamına gelir." denilir.