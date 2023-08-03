Günün karikatürü. Emre Ulaş AKP'ye oy verenlerin evdeki durumunu çizdi

Mizah ve güldürmecenin usta ismi Emre Ulaş, günün karikatüründe AKP seçmeninin, seçim sonrasında zamlardan dolayı nasıl bin pişman olduğunu çizdi.

Günün karikatürü. Emre Ulaş AKP'ye oy verenlerin evdeki durumunu çizdi

emre-ulas.jpg

28 Mayıs seçimlerinden sonra dur durak bilmeyen zamlardan dolayı, vatandaşların sırtına kaldırılması zor yükler bindirilmeye devam ediliyor.

Özellikle son günlerde sosyal medyada yayılan sokak röportajlarında, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiğini söyleyen seçmenlerin pişman olduğunu belirttiği videolar her gün viral videolar arasında yer alıyor.

Mizah ve hicvin usta ismi Emre Ulaş, zamlardan sonra AKP seçmeninin nasıl pişman olduğunu günün karikatüründe resmetti.

Bir kazanın içinde olan AKP seçmeninin, Erdoğan’ın zam pompası ile harladığı kazanın içinden “Vrraaak!.. Yandım Allah!.” diyerek kaçmasını karikatürize eden Emre Ulaş’ın bu karikatürü, son günlerde oy verdiğine bin pişman olan AKP seçmenini betimler halde.

İlgili Haberler
Herkes Emre Ulaş’ın İmamoğlu karikatürünü konuşuyor
İktidarın kesintisiz para kaynağını açıkladı. Emre Ulaş’tan gülünecek değil ağlanacak karikatür
Cesur Yürek Emre Ulaş Akbelen'deki Orman Kanunlarını çizdi
Emre Ulaş bu defa Kılıçdaroğlu'nu hicvetti. Kılıçdaroğlu'nun kendisi bile bu duruma gülecek
Emre Ulaş kimsenin korkudan çizemeyeceği orman karikatürü çizdi
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Güncel
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Eze İstanbul'dan ayrılmadı Spor
Eze İstanbul'dan ayrılmadı
Son dakika.. Son dakika.. TBMM 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak Güncel
Son dakika.. Son dakika.. TBMM 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak
Erdoğan'dan Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin açıklama Güncel
Erdoğan'dan Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin açıklama
Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması. Fenerbahçe'ye şart koştular Spor
Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması. Fenerbahçe'ye şart koştular
TSK'da ilk kadın amiral. Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti Güncel
TSK'da ilk kadın amiral. Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti