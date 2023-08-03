Günün karikatürü. Emre Ulaş AKP'ye oy verenlerin evdeki durumunu çizdi

28 Mayıs seçimlerinden sonra dur durak bilmeyen zamlardan dolayı, vatandaşların sırtına kaldırılması zor yükler bindirilmeye devam ediliyor.

Özellikle son günlerde sosyal medyada yayılan sokak röportajlarında, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiğini söyleyen seçmenlerin pişman olduğunu belirttiği videolar her gün viral videolar arasında yer alıyor.

Mizah ve hicvin usta ismi Emre Ulaş, zamlardan sonra AKP seçmeninin nasıl pişman olduğunu günün karikatüründe resmetti.

Bir kazanın içinde olan AKP seçmeninin, Erdoğan’ın zam pompası ile harladığı kazanın içinden “Vrraaak!.. Yandım Allah!.” diyerek kaçmasını karikatürize eden Emre Ulaş’ın bu karikatürü, son günlerde oy verdiğine bin pişman olan AKP seçmenini betimler halde.