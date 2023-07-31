Cesur Yürek Emre Ulaş Akbelen'deki Orman Kanunlarını çizdi

Muğla Milas’ta bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak holding ve IC Holding iştiraki YK Enerjinin maden sahasını genişletmesi için ağaç kıyımı halen devam ediyor.

Bölge halkının günlerdir süren direnişine karşılık Jandarma ekiplerinin sert müdahalesi ise sürüyor.

Ekipler, vatandaşların direnişine karşılık jop ve biber gazı ile müdahale ediyor.

Mizah ve gülmecenin dahi ismi Emre Ulaş ise son çizdiği karikatürde, bölge halkının ağaç kıyımına karşı mücadelesine karşın Jandarma ekiplerinin sert müdahalesini karikatürize etti.

Ulaş’ın çizdiği karikatürde vatandaşların elindeki pankartlarda “Akbelen Ormanına Dokunma”, “Akbelen Hepimizin”, "Akbelen Hepimizin” ve “Katlima Son” sözleri yer alırken, Jandarma ekipleri vatandaşlara sert müdahalede bulunuyor.

Emre Ulaş, ekiplerin bu müdahalesini, “Orman korumanın karşılığı “Orman Kanunları”” şeklinde yorumladı.