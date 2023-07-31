Cesur Yürek Emre Ulaş Akbelen'deki Orman Kanunlarını çizdi

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, Akbelen Direnişindeki son durumu çizdi.

Cesur Yürek Emre Ulaş Akbelen'deki Orman Kanunlarını çizdi

emre-ulas-son-001.jpeg

Muğla Milas’ta bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak holding ve IC Holding iştiraki YK Enerjinin maden sahasını genişletmesi için ağaç kıyımı halen devam ediyor.

Bölge halkının günlerdir süren direnişine karşılık Jandarma ekiplerinin sert müdahalesi ise sürüyor.

Ekipler, vatandaşların direnişine karşılık jop ve biber gazı ile müdahale ediyor.

Mizah ve gülmecenin dahi ismi Emre Ulaş ise son çizdiği karikatürde, bölge halkının ağaç kıyımına karşı mücadelesine karşın Jandarma ekiplerinin sert müdahalesini karikatürize etti.

Ulaş’ın çizdiği karikatürde vatandaşların elindeki pankartlarda “Akbelen Ormanına Dokunma”, “Akbelen Hepimizin”, "Akbelen Hepimizin” ve “Katlima Son” sözleri yer alırken, Jandarma ekipleri vatandaşlara sert müdahalede bulunuyor.

Emre Ulaş, ekiplerin bu müdahalesini, “Orman korumanın karşılığı “Orman Kanunları”” şeklinde yorumladı.

İlgili Haberler
Emre Ulaş bu defa Kılıçdaroğlu'nu hicvetti. Kılıçdaroğlu'nun kendisi bile bu duruma gülecek
Emre Ulaş kimsenin korkudan çizemeyeceği orman karikatürü çizdi
Emre Ulaş Akbelen'i katledenlerin arkasındaki gücü çizdi
Emre Ulaş zam kazıklarına usta işi diyen vatandaşı çizdi
Emre Ulaş günün karikatüründe taşı gediğine koydu
Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
Muğla Menteşe'de orman yangını Güncel
Muğla Menteşe'de orman yangını
Bingöl'de kaybolan şahıs sulama kanalında bulundu Güncel
Bingöl'de kaybolan şahıs sulama kanalında bulundu
TELE1 Merdan Yanardağ için AYM'ye gidiyor Güncel
TELE1 Merdan Yanardağ için AYM'ye gidiyor
Ankaragücü Karagümrük'ü tek golle geçti Spor
Ankaragücü Karagümrük'ü tek golle geçti
Son Dakika... Tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı Güncel
Son Dakika... Tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı
Bakan Fidan’dan dikkat çeken Ermenistan çıkışı Güncel
Bakan Fidan’dan dikkat çeken Ermenistan çıkışı
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı Güncel
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı