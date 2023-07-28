Emre Ulaş kimsenin korkudan çizemeyeceği orman karikatürü çizdi

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, Akbelen Ormanı’nda karşı karşıya gelen iki orduyu çizdi. Ulaş karikatürüne, “İki koruma ordusu” ifadesini kullandı.

Emre Ulaş kimsenin korkudan çizemeyeceği orman karikatürü çizdi

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Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaçları katletmesine karşı başlayan direniş günlerdir devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin günlerdir süren müdahalesine karşı bölge halkı ve çevre gönüllüleri ormanı korumak için yoğun çaba sarf ediyor.

Karikatürist Emre Ulaş, Akbelen Ormanı’nda karşı karşıya gelen iki orduyu resmetti. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da içinde bulunduğu bir ‘Koruma Ordusu’nu çizen Emre Ulaş, bu ordunun günlük maliyetini 2.5 milyon TL diye belirtti.

Koruma Ordusunun da karşısında ağaçlara sarılan bölge halkını resmeden Ulaş, bu ordunun da maliyetini, “Sevgi” olarak çizdi.

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