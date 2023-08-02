Herkes Emre Ulaş’ın İmamoğlu karikatürünü konuşuyor

Mizahın usta ismi Emre Ulaş, İmamoğlu’nun “değişim” çağrılarını “İmamoğlu’nun değişim bilmecesi” notuyla çizdi.

Herkes Emre Ulaş’ın İmamoğlu karikatürünü konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçimlerdeki başarısız sonuçların ardından 'değişim' tartışması devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken “değişim” açıklamaları geldi.

İmamoğlu, 'değişim manifestosu'nu yayımlayarak, "iktidaricindegisim.org" adresli siteyi paylaştı.

İmamoğlu’nun uzun zamandır CHP’de vekil ya da parti görevlisi olanlarla yaptığı çevrimiçi toplantı da dikkatleri üstüne çekti.

Bu gelişmelerin ardından “İmamoğlu, CHP için değişim istiyor ama nasıl bir değişim” soruları tartışılmaya başlandı.

Karikatürist Emre Ulaş, konuya dair kamuoyunun aklını karıştıran bu değişim bilmecesini çizdi.

İşte o karikatür:

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