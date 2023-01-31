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Beşiktaş'a Karagümrük freni Şenol Güneş'in eseri

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 22:06
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Gürel Yurttaş yazdı. Beşiktaş'a Karagümrük freni Şenol Güneş'in eseri

Beşiktaş'a Karagümrük freni Şenol Güneş'in eseri
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş maça iyi başlayamadı. Defansta hatalar yaptı. Kenarları kullanamadı. Orta sahada istediklerini yapamadı. Bunda Karagümrük'ün topa sert ve futbolcuların yakın oynamasının da etkisi vardı.
Defanstaki hatalar derken, Saiss neden yedekler arasındaydı? Acaba sakatlığı mı vardı? Sakatlığı varsa eğer kulübede de olmamalıydı; değil mi?
Beşiktaşlı futbolcuların etkisizliği Karagümrük'ün gol pozisyonları yakalamasına yol açtı. Hele de 6 pas içinde Colin Kazım'ın bir ıskası vardı ki; dokunsaydı gol olması işten bile değildi.
Aboubakar'ın da sert markaj karşısında etkisiz kalması ilk yarının dikkat çeken bir başka özelliği oldu.
Buna rağmen Beşiktaş Cenk'in direkten dönen bir vuruşuyla gole yaklaştı. Organize atak yapamayan siyah beyazlı takım biraz da tesadüfen öne geçti yine de. Ceza alanında Baniya'nın ayağına çarpan top bomboş durumdaki Cenk'in önünde kaldı. Cenk de topu ağlara yolladı ve durumu 1-0 yaptı. Dakika 33'tü.
İlk yarının sonrası ise boşa harcanan dakikalardı.
İkinci yarıya girerken Beşiktaş'ın değişikliklerini gördük. Doğrusu bir anlam veremedim. Saiss'i almıştı Şenol hoca oyuna. Bir de Muleka'yı. Buna karşılık çıkanlar Aboubakar ve Redmond'du.
Şenol Güneş'in bunu neden yaptığını çözemedim. Bazı futbolcular vardır; ne olursa olsun oyunda kalması gereken. Her an sonucu değiştirebilecek olan. Ve rakip defansı varlığı ile rahatsız eden. O oyuncu Beşiktaş'ta Aboubakar'dır. Neden çıktı? Bir de Redmond. Sahadaki en kötülerden miydi ki alındı dışarı. Hiç değilse gayretliydi.
Saiss yine orta sahadaydı iyi mi? Daha önce denenmişti bu, tutmamıştı. Yine denemenin ne anlamı vardı? Olmadı da. Zaten 72'de Tayyip'in yerine N'Koudou'nun girmesiyle Saiss de stopere çekildi.
Ama hataların faturasını Karagümrük kesmişti bile 49'da Ozdoev'le.
Beşiktaş'ın hangi yanlışını saysam bilemedim. Bir takım hiç kenarları kullanmaz mı? Atak yaparken çizgiye inmeyi düşünmez mi? Orta sahada oyunu bu kadar sıkıştırır mı? Onca korner kazanıp da bir kez bile bunlardan pozisyon bulamaz mı? Antrenmanda bir korner organizasyonu denersin de bunu maçta uygularsın. Bu düşünülemez mi?
Beşiktaş seri galibiyetlerin ardından Olimpiyat'ta Karagümrük'e takıldı. Bu beraberlik Beşiktaş'ın zayıf olan zirve yarışındaki şansını daha da zayıflattı bana göre.
Kusura bakma Şenol hoca ama bu beraberlikte payın biraz fazla gibi. Öyle değil mi?

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